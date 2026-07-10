© Foto: Julian Stratenschulte - dpaDer Stahl-Riese Salzgitter übernimmt vollständig das Gemeinschaftsunternehmen HKM von den Miteigentümern thyssenkrupp Steel und Vallourec.Das teilte die Salzgitter AG bereits am Donnerstag mit. Im Zuge einer umfassenden Restrukturierung sollen rund 2.000 Stellen abgebaut werden. Bis Ende 2028 soll die Belegschaft von HKM, Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH, von derzeit rund 3.000 auf rund 1.000 Beschäftigte reduziert werden. Gleichzeitig plant das Unternehmen, die Rohstahlproduktion auf zwei Millionen Tonnen pro Jahr zu senken. "Ohne diese schmerzhaften Stellenstreichungen hätte die Salzgitter AG die Übernahme nicht aus eigener Kraft abschließen können", erklärt das Unternehmen in einer …
Enthaltene Werte: DE0006202005Den vollständigen Artikel lesen
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