Nach dem scharfen Rücksetzer Anfang der Woche haben die Bullen bei den Halbleiterwerten schnell wieder zugegriffen. Mit diesem Stimmungsumschwung kann auch die ASML-Aktie wieder Boden gutmachen. Geht es nach den Analysten der Deutschen Bank, haben die Bären vorerst keine Chance bei dem niederländischen Halbleiterausrüster.Deutsche Bank Research hat die Kaufempfehlung bestätigt und gleichzeitig das Kursziel von 1.600 auf 1.800 Euro angehoben. Es gebe aktuell eine Menge Negativszenarien, die den Bären ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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