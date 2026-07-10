Die Erwartungen sind hoch. Mit Energy Sharing, befindet zum Beispiel die Agentur für Erneuerbare Energien, komme "für Betreiber von Erneuerbare-Energien-Anlagen zu Einspeisevergütung oder Marktprämie eine alternative Vermarktungsoption für Ökostrom hinzu". Und es könnten "auch die Nachbarn und das nähere Umfeld vom günstigen, nachhaltigen Strom profitieren". Verheißungsvolle Perspektiven, mit denen womöglich sogar die von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche geplante Abschaffung der EEG-Vergütung für kleine Anlagen an Schrecken verliert. Es gibt allerdings auch anderslautende Einschätzungen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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