EQS-Ad-hoc: PSI Software SE / Schlagwort(e): Jahresabschluss / Versagung eines uneingeschränkten Testates
PSI Software SE: Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 mit punktuell eingeschränktem Testat festgestellt; Jahresabschluss ohne Einschränkungen testiert
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PSI Software SE
|Dircksenstraße 42-44
|10178 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)30 2801-0
|Fax:
|+49 (0)30 2801-1000
|E-Mail:
|ir@psi.de
|Internet:
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|ISIN:
|DE000A0Z1JH9
|WKN:
|A0Z1JH
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2364198
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