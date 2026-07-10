London - Die Ölpreise haben am Freitag nach den Iran-Turbulenzen der ablaufenden Woche ein wenig nachgegeben. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August sank auf 76,07 US-Dollar. Damit fiel der Preis der globalen Referenzsorte um 0,30 Prozent. Nach den jüngsten militärischen Eskalationen zwischen den USA und dem Iran setzen beide Seiten ihre Bemühungen für eine diplomatische Lösung des Konflikts fort. «Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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