Die NION Energieprojekte GmbH hat das Batteriespeicherprojekt "Dion" im niedersächsischen Lamspringe an EKU Energy Limited verkauft. Mit dem Erwerb steigt der internationale Speicherentwickler in den deutschen Markt für großskalige Batteriespeicher ein. NION entwickelt das Projekt bis zur Baureife weiter. NION entwickelt Projekt bis zur Baureife weiterNION Energieprojekte hat die Projektgesellschaft für das Batteriespeicherprojekt in Lamspringe an EKU Energy Limited veräußert. Parallel zum Verkauf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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