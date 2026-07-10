Die überraschende Abschaltung des Förderportals am Mittwoch und die Abschaffung des 65-Prozent-Erneuerbaren Anteils für neue Heizungen am Freitag führen zu einschneidenden Änderungen am Heizungsmarkt und das obwohl sich eine hohe Kundenzufriedenheit langsam herumspricht und gute Absatzzahlen zu Einsparungen bei CO2-Emissionen führen. Aus Sicht der Wärmepumpenbranche ist es beinahe tragisch. Jedesmal, wenn sich die Nachfrage positiv entwickelt, wird der Aufschwung von politischen Diskussionen, Förder- und Gesetzesänderung beeinträchtigt. War es 2023 die Debatte um den "Heizungshammer", die das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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