Bekanntmachung
Regulierter Markt - ETF & ETP
HANetf ICAV,
Dublin, ireland
Wertpapierart: ETF
ISIN: IE0006WPPXXX
bisherige Wertpapierbezeichnung: Nuclear Renaissance UCITS ETF - Accumulating
künftige Wertpapierbezeichnung: Infrastructure Capital Nuclear Renaissance UCITS ETF - Accumulating
Änderung ab 13. Juli 2026
Frankfurt am Main, den 10. Juli 2026
Frankfurter Wertpapierbörse
Geschäftsführung
Regulierter Markt - ETF & ETP
HANetf ICAV,
Dublin, ireland
Wertpapierart: ETF
ISIN: IE0006WPPXXX
bisherige Wertpapierbezeichnung: Nuclear Renaissance UCITS ETF - Accumulating
künftige Wertpapierbezeichnung: Infrastructure Capital Nuclear Renaissance UCITS ETF - Accumulating
Änderung ab 13. Juli 2026
Frankfurt am Main, den 10. Juli 2026
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