Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag leicht im Plus geschlossen. Die negative Wochenbilanz liess sich damit aber nicht ändern. Das Fokusthema blieben die stockenden Friedensverhandlungen im Nahen Osten. US-Präsident Donald Trump bekräftigte am Freitagnachmittag das Ende der Waffenruhe im Iran-Krieg. Die Vereinigten Staaten hätten dem Iran klargemacht, dass die Waffenruhe «vorbei» sei, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Zugleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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