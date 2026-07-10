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Dow Jones News
10.07.2026 19:09 Uhr
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MÄRKTE USA/Gut behauptet - SK Hynix mit starkem US-Debüt

DJ MÄRKTE USA/Gut behauptet - SK Hynix mit starkem US-Debüt

DOW JONES--Mit leichten Gewinnen zeigt sich die Wall Street am Freitagmittag (Ortszeit). Der Dow-Jones-Index steigt um 0,2 Prozent auf 52.603 Punkte. Der S&P-500 legt ebenfalls um 0,2 Prozent zu, und für die technologielastigen Nasdaq-Indizes geht es um bis zu 0,2 Prozent nach oben. Für etwas Entspannung sorgen Aussagen von US-Präsident Donald Trump in einem Social-Media-Beitrag. Er bestätigte, dass die USA zugestimmt haben, die Gespräche mit dem Iran fortzusetzen. Er fügte aber hinzu, dass die USA dem Iran mitgeteilt haben, dass der Waffenstillstand beendet sei.

Marktteilnehmer sprechen allerdings auch von Zurückhaltung vor dem Wochenende und bevor in der kommenden Woche die US-Berichtssaison Fahrt aufnimmt. Dann werden die US-Banken den Startschuss in die Berichtssaison geben. Am Dienstag legen JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo und Citigroup ihre Quartalszahlen vor. Im weiteren Wochenverlauf folgen dann unter anderem noch Netflix, UnitedHealth sowie Johnson & Johnson. Wichtige US-Daten stehen zum Wochenausklang nicht auf der Agenda.

Im Technologie-Sektor steht die US-Notierung von SK Hynix im Blickpunkt. Der südkoreanische Chipkonzern hat ein sehr erfolgreiches Debüt geschafft. Der erste Kurs lag bei 170 Dollar, nach einem Ausgabepreis von 149 Dollar. Aktuell notiert die Aktie bei 174,90 Dollar. SK Hynix hat mit dem Börsengang in den USA insgesamt 26,51 Milliarden US-Dollar eingenommen. Der Erlös stellt den bislang größten IPO eines ausländischen Unternehmens in den USA dar.

"Das ist genau die Art von Story, die Aktienanleger in die Berichtssaison hinein haben wollen", so Patrick Munnelly von Tickmill Group. "Keine abstrakte KI-Begeisterung, sondern Kapitalbeschaffung, Kapazitätserweiterung, Nachfrage nach Rechenzentren und Hardware-Engpässe." Die Bereitschaft, wieder in Hynix und den koreanischen Chip-Komplex zu investieren, zeige, dass Investoren den KI-Boom immer noch als eine strukturelle Story - nicht nur als einen Momentum-Trade - sähen, fügte er hinzu.

Der Dollar gibt leicht nach. Der Dollar-Index verliert 0,1 Prozent. Die Märkte nähmen trotz erneuter Spannungen eine entschieden optimistische Haltung gegenüber dem Konflikt zwischen den USA und dem Iran ein, schreibt Francesco Pesole von ING in einer Research Note. Das belaste den Dollar.

Die Ölpreise geben mit den Trump-Aussagen leicht nach. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent reduziert sich um 0,8 Prozent auf 75,73 Dollar. Die weltweite Ölnachfrage erhole sich nach monatelangen Störungen im Nahen Osten, teilte die Internationale Energieagentur (IEA) mit. Ein Wiederaufflammen der Kämpfe zwischen den USA und dem Iran habe jedoch die Aussichten mit Unsicherheit belegt, und das gerade, als sich die Märkte auf eine neue Angebotswelle im nächsten Jahr vorbereitet hätten.

Der Goldpreis gibt einen kleinen Teil seiner Vortagesgewinne wieder ab. Die Feinunze reduziert sich um 0,2 Prozent auf 4.111 Dollar. Gold dürfte kurzfristig durch geopolitische Spannungen und hohe Zinsen belastet werden, meint Ahmad Assiri, Research-Stratege bei Pepperstone. Die erneute Eskalation der Spannungen zwischen den USA und dem Iran habe das breitere Marktvertrauen belastet und die jüngste Erholung des Goldpreises untergraben. Die Anleger zögerten weiterhin, starke Long-Positionen in Gold aufzubauen, da die Renditen von US-Staatsanleihen hoch blieben und die Unsicherheit über den geldpolitischen Kurs der Federal Reserve andauere.

Erneut wenig Bewegung gibt es bei den Renditen am US-Anleihemarkt. Die Rendite zehnjähriger Titel steigt um 1 Basispunkt auf 4,55 Prozent.

Bei den Einzelwerten reduzieren sich die Aktien von Delta Air Lines um 1,6 Prozent. Die Fluggesellschaft übertraf dank starker Reisebuchungen zwar die Marktschätzungen für die Ergebnisse des zweiten Quartals. Doch fallen die Aktien aufgrund stark gestiegener Treibstoffkosten, während das Management davon ausgeht, an den hohen Ticketpreisen auf absehbare Zeit festzuhalten. Für die Aktien von American Airlines geht es um 0,8 Prozent nach unten, und United Airlines fallen um 1,2 Prozent.

Die Boeing-Aktie verliert 0,3 Prozent. Der Passagier eines Ryanair-Fluges wurde teilweise aus dem Fenster einer 737 gesogen, nachdem kurz nach dem Start in Griechenland ein Fenster aus dem Jet herausgerissen wurde. Das 737 Next Generation-Flugzeug war laut den Aufzeichnungen seit 2008 für Ryanair im Einsatz. Es war zunächst unklar, wodurch sich das Fenster aus der Verankerung gelöst hatte. Der Notfall ähnelt einem Vorfall aus dem Jahr 2018, bei dem ein Passagier an Bord eines Southwest-Flugs starb, nachdem er durch ein Fenster gesogen wurde, das durch umherfliegende Trümmer infolge eines Triebwerksausfalls zerbrochen war. Das jetzt betroffene 737-Flugzeug gehörte zur gleichen Generation wie das von 2018. 

=== 
INDEX          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA          52.603,01  +0,2  +115,60    52.487,41 
S&P-500         7.561,97  +0,2   +18,33    7.543,64 
NASDAQ Comp      26.255,44  +0,2   +48,55    26.206,89 
NASDAQ 100       29.798,69  +0,2   +71,60    29.727,10 
 
US-Treasuries      Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre           4,20 +0,03    4,20      4,15 
5 Jahre           4,29 +0,02    4,30      4,25 
10 Jahre          4,55 +0,01    4,57      4,52 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:02 
EUR/USD          1,1439  +0,1   0,0011     1,1428   1,1431 
EUR/JPY          184,55  -0,6  -1,0300     185,58  185,6500 
EUR/CHF          0,9221  0,0   0,0000     0,9221   0,9224 
EUR/GBP          0,8523  +0,0   0,0002     0,8521   0,8538 
USD/JPY          161,32  -0,7  -1,0500     162,37  162,3700 
GBP/USD          1,342  +0,1   0,0015     1,3405   1,3388 
USD/CNY          6,7766  -0,2  -0,0155     6,7921   6,7927 
USD/CNH          6,7783  -0,2  -0,0165     6,7948   6,7955 
AUS/USD          0,6963  +0,3   0,0023      0,694   0,6938 
Bitcoin/USD      64.049,46  +1,2   784,06    63.265,40 62.954,09 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         71,25  -1,2   -0,83      72,08 
Brent/ICE         75,73  -0,8   -0,57      76,30 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.111,16  -0,2   -9,86    4.121,02 
Silber           59,88  -0,2   -0,11      59,99 
Platin         1.621,29  +0,7   10,97    1.610,32 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/rio

(END) Dow Jones Newswires

July 10, 2026 12:38 ET (16:38 GMT)

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© 2026 Dow Jones News
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