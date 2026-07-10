Berlin - Die Runde der CDU-Kreisvorsitzenden hat Stefan Evers als Spitzenkandidat zur Berliner Abgeordnetenhauswahl am 20. September vorgeschlagen.
Außerdem solle er kommissarisch Landesvorsitzender der CDU Berlin werden, teilte die Partei am Freitagabend mit. Der Landesvorstand werde dazu "zeitnah" zusammenkommen. Evers ist seit April 2023 Finanzsenator und seit April diesen Jahres zusätzlich Kultursenator.
Am Nachmittag hatte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) erklärt, nicht mehr als Spitzenkandidat zur Verfügung zu stehen. Auslöser war die seit Monaten andauernde Debatte über Wegners Krisenmanagement nach den Brandanschlag auf das Berliner Stromnetz am 3. Januar. Einerseits wurde ihm vorgeworfen, zu spät reagiert, andererseits aber auch, die Unwahrheit hierüber gesagt zu haben.
Außerdem solle er kommissarisch Landesvorsitzender der CDU Berlin werden, teilte die Partei am Freitagabend mit. Der Landesvorstand werde dazu "zeitnah" zusammenkommen. Evers ist seit April 2023 Finanzsenator und seit April diesen Jahres zusätzlich Kultursenator.
Am Nachmittag hatte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) erklärt, nicht mehr als Spitzenkandidat zur Verfügung zu stehen. Auslöser war die seit Monaten andauernde Debatte über Wegners Krisenmanagement nach den Brandanschlag auf das Berliner Stromnetz am 3. Januar. Einerseits wurde ihm vorgeworfen, zu spät reagiert, andererseits aber auch, die Unwahrheit hierüber gesagt zu haben.
© 2026 dts Nachrichtenagentur