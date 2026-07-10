Los Angeles - Bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat sich Spanien im Viertelfinale gegen Belgien mit 2:1 durchgesetzt.
Das Spiel begann mit einer dominanten Phase der Spanier, die in der 30. Minute durch Fabián Ruiz in Führung gingen. Nach einem Schuss von Dani Olmo konnte der belgische Torhüter Thibaut Courtois den Ball nur abwehren, und Ruiz nutzte die Gelegenheit, um den Ball im Netz unterzubringen. Belgien zeigte sich jedoch unbeeindruckt und glich in der 41. Minute aus. Timothy Castagne flankte von der rechten Seite, und Charles De Ketelaere köpfte den Ball ins Tor.
In der zweiten Halbzeit drängte Spanien auf die erneute Führung, während Belgien sich auf Konterchancen konzentrierte. Die Spanier erhöhten den Druck, doch es dauerte bis zur 88. Minute, bis der eingewechselte Mikel Merino nach einem abgewehrten Schuss von Pau Cubarsí zur Stelle war und den Ball zum 2:1-Endstand einschob.
Damit trifft Belgien im Halbfinale am Dienstag in Dallas auf Frankreich.
Das Spiel begann mit einer dominanten Phase der Spanier, die in der 30. Minute durch Fabián Ruiz in Führung gingen. Nach einem Schuss von Dani Olmo konnte der belgische Torhüter Thibaut Courtois den Ball nur abwehren, und Ruiz nutzte die Gelegenheit, um den Ball im Netz unterzubringen. Belgien zeigte sich jedoch unbeeindruckt und glich in der 41. Minute aus. Timothy Castagne flankte von der rechten Seite, und Charles De Ketelaere köpfte den Ball ins Tor.
In der zweiten Halbzeit drängte Spanien auf die erneute Führung, während Belgien sich auf Konterchancen konzentrierte. Die Spanier erhöhten den Druck, doch es dauerte bis zur 88. Minute, bis der eingewechselte Mikel Merino nach einem abgewehrten Schuss von Pau Cubarsí zur Stelle war und den Ball zum 2:1-Endstand einschob.
Damit trifft Belgien im Halbfinale am Dienstag in Dallas auf Frankreich.
© 2026 dts Nachrichtenagentur