Berlin - Die Investitionsbereitschaft der Unternehmen in Deutschland bleibt auf einem niedrigen Niveau. Laut einer bislang unveröffentlichten Konjunkturumfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) verzichtet derzeit jedes fünfte Unternehmen vollständig auf Investitionen, schreibt die "Welt am Sonntag". Für die Studie wurden knapp 1.000 Unternehmen aus verschiedenen Branchen befragt.
Das IW spricht von der "längsten Investitionsschwäche in Deutschland". Als wichtigste Hemmnisse nennen die Unternehmen hohe Arbeitskosten (77 Prozent), Regulierung (69 Prozent), hohe Steuern (66 Prozent) sowie Energiekosten (65 Prozent). Die aktuellen Ergebnisse seien zwar auch von den jüngsten geopolitischen Unsicherheiten beeinflusst, spiegelten nach Einschätzung der Autoren jedoch vor allem strukturelle Probleme des Standorts Deutschland wider.
Zwar investieren gut zwei Drittel der investierenden Unternehmen (67 Prozent) ausschließlich im Inland. Das sei jedoch kein Beleg für die Attraktivität des Standorts, betonen die Autoren. Vor allem kleinere Betriebe investierten häufig mangels Alternativen in Deutschland, etwa um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Größere Unternehmen verlagerten Investitionen dagegen deutlich häufiger ins Ausland.
Das IW spricht von der "längsten Investitionsschwäche in Deutschland". Als wichtigste Hemmnisse nennen die Unternehmen hohe Arbeitskosten (77 Prozent), Regulierung (69 Prozent), hohe Steuern (66 Prozent) sowie Energiekosten (65 Prozent). Die aktuellen Ergebnisse seien zwar auch von den jüngsten geopolitischen Unsicherheiten beeinflusst, spiegelten nach Einschätzung der Autoren jedoch vor allem strukturelle Probleme des Standorts Deutschland wider.
Zwar investieren gut zwei Drittel der investierenden Unternehmen (67 Prozent) ausschließlich im Inland. Das sei jedoch kein Beleg für die Attraktivität des Standorts, betonen die Autoren. Vor allem kleinere Betriebe investierten häufig mangels Alternativen in Deutschland, etwa um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Größere Unternehmen verlagerten Investitionen dagegen deutlich häufiger ins Ausland.
© 2026 dts Nachrichtenagentur