Berlin - Im Berliner Stadtteil Marienfelde ist die Polizei in der Nacht zu Samstag zu einem Großeinsatz wegen einer Geiselnahme ausgedrückt.
Ein Mann habe dort eine Frau in seine Gewalt gebracht, teilte die Polizei mit. Seit kurz nach 22 Uhr laufe der Einsatz in der Hildburghauser Straße. "Unsere Einsatzkräfte stehen im Kontakt mit dem Mann", hieß es.
Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.
Ein Mann habe dort eine Frau in seine Gewalt gebracht, teilte die Polizei mit. Seit kurz nach 22 Uhr laufe der Einsatz in der Hildburghauser Straße. "Unsere Einsatzkräfte stehen im Kontakt mit dem Mann", hieß es.
Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.
© 2026 dts Nachrichtenagentur