Berlin - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) rechnet damit, dass noch während seiner Amtszeit erste autonome Fahrangebote auf deutschen Straßen starten.



Auf die Frage, ob dies noch 2026 geschehen werde, sagte Schnieder dem Magazin "Politico": "Ich hoffe, dass ich in einem halben Jahr oder einem knappen Jahr noch Verkehrsminister bin." Konkrete Anbieter nannte er nicht. Er habe jedoch "das Gefühl, dass sich da jetzt ganz schnell etwas tut". Es gebe Interessenten, "die mit automatisierten oder autonomen Fahrzeugen den deutschen Markt beglücken wollen", so der Minister.



Deutschland müsse nun den Schritt vom Testbetrieb in den Regelbetrieb schaffen. "Wir müssen jetzt hochskalieren", sagte Schnieder. Ziel sei es, deutlich mehr Fahrzeuge auf die Straße zu bringen, um Erfahrungen und Daten für die Weiterentwicklung der Systeme zu sammeln.



Langfristig erwartet Schnieder einen grundlegenden Wandel der Mobilität. Auf die Frage, wie hoch der Anteil autonomer Fahrzeuge im Jahr 2050 sein werde, antwortete er: "Der allergrößte." Bereits 2040 werde sich autonomes Fahren in großen Teilen des öffentlichen Verkehrs durchgesetzt haben.





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