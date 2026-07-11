ZenaTech stellt Wachstumsstrategie vor DaaS und Verteidigungsdrohnen im Fokus

Anzeige / Werbung

ZenaTech will in den kommenden drei Monaten seine Präsenz bei Investoren und Entscheidungsträgern aus Verteidigung und öffentlicher Sicherheit deutlich ausbauen. Im Mittelpunkt stehen Kontakte zu institutionellen Investoren, Family Offices und vermögenden Privatanlegern. Parallel soll die US-Tochter ZenaDrone internationale Käufer aus den Bereichen Verteidigung, Regierung und öffentliche Sicherheit ansprechen.

Das Unternehmen mit Sitz in Vancouver, British Columbia, ist an der Nasdaq, der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse in Mexiko gelistet. ZenaTech entwickelt Technologielösungen rund um KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service, Enterprise-SaaS und Quantencomputing. Die nächsten Monate nutzt das Management, um die Equity Story vorzustellen. Gleichzeitig soll ZenaDrone potenzielle Kundenbeziehungen aufbauen. Der Blick richtet sich auf künftige Pilotprogramme und Beschaffungsverträge.

Im Fokus stehen KI-gestützte Drohnenlösungen für neue globale Sicherheits- und Verteidigungsaufgaben. Dazu zählen ISR-Systeme für Aufklärung, Überwachung und Lagebilder, eine mittelgroße Schwerlast-Frachtdrohne, Drohnensysteme für Sicherheit in Innenräumen und Bestandsverwaltung sowie Entwicklungen bei Drohnenabwehrsystemen, Abfangdrohnen und Unterwasserdrohnen.

Global Technology Virtual Investor Conference: Start vor Investoren

Den Auftakt bildet die Global Technology Virtual Investor Conference. Die virtuelle Anlegerkonferenz wird von Virtual Investor Conferences, einem Unternehmen der OTC Markets Group, ausgerichtet. Sie bringt börsennotierte Technologieunternehmen über Live-Präsentationen und Frage-Antwort-Runden mit Privatanlegern und institutionellen Investoren zusammen.

ZenaTech will dort Publikumsvorträge halten und persönliche Gespräche führen. Der Schwerpunkt liegt auf den Initiativen im Drone-as-a-Service-Geschäft und bei Verteidigungsdrohnen. Damit positioniert das Unternehmen zwei Themen, die für Investoren eng mit Skalierung, operativer Reichweite und neuen Einsatzfeldern verbunden sind.

Termin ist der 9. Juli 2026. Veranstaltungsort ist online.

APSCON Unmanned 2026: Drohnen für öffentliche Sicherheit

Wenige Tage später folgt die APSCON Unmanned 2026. Die Veranstaltung wird von der Airborne Public Safety Association organisiert und richtet sich an Sicherheitsbehörden, die unbemannte Flugsysteme prüfen. Sie findet parallel zur APSCON für bemannte Luftfahrt statt und nutzt dieselbe Ausstellungshalle.

ZenaTechs Tochtergesellschaft ZenaDrone wird dort mit einem eigenen Stand vertreten sein. Vorgestellt werden Drohnenlösungen für öffentliche Sicherheit, Rettungsdienste und Einsatzkräfte. Damit rückt ein Marktsegment in den Vordergrund, in dem Technologie, Reaktionsgeschwindigkeit und belastbare Einsatzfähigkeit besonders eng miteinander verbunden sind.

Die Veranstaltung läuft vom 15. bis 17. Juli 2026 in Fort Lauderdale, Florida.

Qualified Capital Investments Tech Movers Event: Auftritt in Miami

Am 15. Juli 2026 präsentiert sich ZenaTech außerdem beim Qualified Capital Investments Tech Movers Event im Wynwood-Viertel von Miami. Das Format ist ein exklusives Networking-Cocktailevent für geladene Gäste. Dort treffen aufstrebende Technologieunternehmen auf aktive Anleger.

ZenaTech ist eines von drei Unternehmen, die sich diesem Publikum vorstellen. Im Mittelpunkt stehen das Drone-as-a-Service-Geschäft, das Umsatzwachstum und die Strategie im Bereich Verteidigungsdrohnen. Für Anleger ergibt sich damit ein kompakter Blick auf die operative Entwicklung und die strategische Ausrichtung des Unternehmens.

Veranstaltungsort ist Wynwood in Miami, USA.

Opal Group Family Office & Private Wealth Legacy Summit: Zugang zu Kapitalgebern

Ende August folgt der Opal Group Family Office & Private Wealth Legacy Summit. Bei dem Gipfeltreffen kommen Family Offices, private Vermögensverwalter und vermögende Anleger zusammen. Diskutiert werden Investmentstrategien, Vermögenserhalt und neue Investmentchancen in unterschiedlichen Anlageklassen.

ZenaTech will dort einem Publikum aus institutionellen Investoren und vermögenden Privatpersonen die Wachstums-Story des Unternehmens näherbringen. Gerade für ein börsennotiertes Technologieunternehmen kann der direkte Dialog mit langfristig orientierten Kapitalgebern ein wichtiger Baustein sein, um die eigene Entwicklung breiter sichtbar zu machen.

Der Summit findet vom 25. bis 26. August 2026 in Watermill, New York, statt.

MSPO 2026: Verteidigungslösungen auf europäischer Bühne

Im September richtet sich der Blick nach Europa. Die MSPO 2026, die International Defence Industry Exhibition, findet in Kielce in Polen statt und wird offiziell vom polnischen Verteidigungsministerium unterstützt. Die Messe zählt zu den wichtigen europäischen Fachmessen für die Verteidigungsindustrie. Dort treffen NATO-Delegationen, führende Vertreter des Militärs und internationale Rüstungshersteller aufeinander.

ZenaTechs Tochtergesellschaft ZenaDrone wird ihre KI-Drohnen präsentieren und Verteidigungslösungen vorstellen. Dazu gehören ISR-Systeme für Aufklärung, Überwachung und Lageerfassung, Schwerlast-Frachtdrohnen, drohnenbasierte Lösungen für die Bestandsverwaltung in Innenräumen sowie Drohnenabwehrlösungen, die sich derzeit in Entwicklung befinden.

Die MSPO läuft vom 8. bis 11. September 2026 in Kielce, Polen.

H.C. Wainwright Global Investment Conference: Strategie vor institutionellen Anlegern

Den Abschluss der angekündigten Veranstaltungsreihe bildet die H.C. Wainwright 28th Annual Global Investment Conference. Bei der Anlegerveranstaltung kommen institutionelle Investoren und Führungsteams börsennotierter Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren in New York zusammen. Das Format umfasst Vorträge und persönliche Gespräche.

ZenaTech wird dort einen Unternehmensüberblick präsentieren. Im Fokus stehen erneut die Wachstumsstrategie im Drone-as-a-Service-Geschäft und die Aktivitäten bei Verteidigungsdrohnen. Damit zieht sich ein klarer Faden durch die gesamte Veranstaltungsreihe: ZenaTech will seine Technologieplattform, seine Marktansprache und seine Verteidigungslösungen sichtbarer machen.

Die Konferenz findet vom 14. bis 16. September 2026 in New York statt.

Investoren und Interessenten, die an einer Präsentation teilnehmen, ein persönliches Gespräch buchen oder weitere Informationen erhalten möchten, können sich direkt an ZenaTech unter investors@zenatech.com oder an die Organisatoren der jeweiligen Veranstaltung wenden.

--

Lassen Sie sich in den Verteiler für Zena Tech oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e_reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Zena Tech" und/oder "Nebenwerte".

Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com



Quelle:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-zenatech-praesentiert-wachstum-im-daas-bereich-und-zenadrone-verteidigungsloesungen-bei-einer-reihe-von-investment-und-verteidigungsveranstaltungen-in-den-usa-und-weltweit/5196682/

Disclaimer/Risikohinweis ZenaTech

Interessenkonflikte: Mit ZenaTech existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der ZenaTech. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von ZenaTech können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von ZenaTech einsehen: https://www.zenatech.com/de/datenschutzrichtlinie/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung ZenaTech vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e_reuter@dr-reuter.eu

The post ZenaTech stellt Wachstumsstrategie vor DaaS und Verteidigungsdrohnen im Fokusappeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA98936T2083