Über 10 Milliarden US-Dollar fließen in Nevadas Goldrevier - warum i-80 Gold, McEwen Mining und North Peak jetzt im Fokus stehen

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Nevada zählt seit Jahrzehnten zu den wichtigsten Goldregionen der Welt. Doch derzeit entwickelt sich der US-Bundesstaat erneut zu einem der dynamischsten Investitionsstandorte der Branche. Große Produzenten investieren Milliardenbeträge in bestehende Minen, neue Lagerstätten und die Erweiterung ihrer Ressourcenbasis. Besonders im traditionsreichen Eureka-Distrikt rückt dabei auch North Peak Resources (ISIN: CA6614441096) in den Fokus. Das Unternehmen besitzt dort ein historisches Bergbaugebiet, das von einigen der aktivsten Goldgesellschaften Nordamerikas umgeben ist.

Der Goldpreis bewegt sich weiterhin auf historisch hohen Niveaus und schafft damit attraktive Rahmenbedingungen für Explorations- und Entwicklungsunternehmen. Gleichzeitig gewinnt Versorgungssicherheit für westliche Rohstoffmärkte an Bedeutung. Diese Kombination führt dazu, dass etablierte Produzenten verstärkt nach Projekten in politisch stabilen Regionen suchen - und Nevada erfüllt diese Voraussetzungen wie kaum eine andere Bergbauregion weltweit.

Der Bundesstaat produziert den Großteil des US-Goldes und gehört regelmäßig zu den attraktivsten Bergbaujurisdiktionen der Welt. Entsprechend investieren Unternehmen wie i-80 Gold (ISIN: CA44955L1067) und McEwen Mining (ISIN: US58039P3055) erhebliche Summen in die Weiterentwicklung ihrer Projekte. Hinzu kommen zahlreiche Übernahmen und Konsolidierungen, die den Wettbewerb um aussichtsreiche Grundstücke zusätzlich verschärfen.

Mitten in dieser Entwicklung liegt das Prospect-Mountain-Projekt von North Peak. Das historische Minengebiet befindet sich im Eureka Camp auf dem Battle Mountain-Eureka Trend - einer der produktivsten Goldregionen Nevadas. Besonders bemerkenswert ist die Lage: Das Projekt grenzt unmittelbar an Aktivitäten von i-80 Gold und McEwen Mining, die beide ihre Präsenz im Distrikt kontinuierlich ausbauen. Analysten sehen gerade diese regionale Positionierung als einen wesentlichen strategischen Vorteil des Unternehmens.

Auch operativ verfügt Prospect Mountain über Eigenschaften, die bei Explorationsunternehmen eher selten sind. Das Projekt besitzt bereits eine Genehmigung für einen Untertagebetrieb mit einer Kapazität von 1.000 Tonnen pro Tag. Hinzu kommen bestehende Straßenanbindung, Strom- und Wasserversorgung sowie rund elf Meilen historischer Untertagebaue, die einen direkten Zugang zur Lagerstätte ermöglichen. Dadurch könnten sich zukünftige Entwicklungsarbeiten deutlich effizienter gestalten als bei klassischen Greenfield-Projekten.

Hinzu kommt die lange Bergbaugeschichte des Gebiets. Das Eureka Camp produziert seit den 1880er-Jahren Gold und weist nach Unternehmensangaben eine historische Produktion von rund 3,2 Millionen Unzen sowie eine gesamte bekannte Goldendowment von etwa acht Millionen Unzen auf. Moderne Explorationstechniken eröffnen heute die Möglichkeit, Bereiche neu zu bewerten, die früher wirtschaftlich nicht erschlossen werden konnten.

Die jüngsten Bohrergebnisse liefern zusätzliche Hinweise auf dieses Potenzial. Im Wabash-Gebiet bestätigten mehrere Bohrungen ausgedehnte oberflächennahe Mineralisierung. Besonders hervor hob das Unternehmen breite Goldintervalle zwischen den historischen Wabash- und Williams-Lagerstätten sowie eine neu identifizierte mineralisierte Zone östlich der Silver-Connor-Störung. Parallel dazu bestätigte das Lower-PME-Ziel die Fortsetzung einer regional bedeutenden geologischen Struktur, die auch auf benachbarten Projekten intensiv erkundet wird. Nach Einschätzung des Analystenhauses Couloir Capital stärken diese Ergebnisse die Grundlage für eine zukünftige Ressourcendefinition.

Auch auf Unternehmensebene hat North Peak zuletzt wichtige Schritte vollzogen. Mit Harry Dobson übernahm ein Mitgründer und ehemaliger Chairman von Kirkland Lake Gold den Vorsitz des Unternehmens. Dobson war maßgeblich am Aufbau von Kirkland Lake beteiligt, das 2022 von Agnico Eagle übernommen wurde. Seine Erfahrung bei der Finanzierung und Entwicklung bedeutender Goldprojekte soll North Peak auf dem weiteren Wachstumskurs unterstützen. Gleichzeitig wurde Chelsea Hayes zur Vice President Operations & Corporate Development befördert und übernimmt damit eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung des Projekts.

Parallel dazu sehen Analysten weiteres Potenzial. Couloir Capital bestätigte Anfang 2026 seine Kaufempfehlung und erhöhte das Kursziel auf 2,90 CAD. Begründet wird dies unter anderem mit den laufenden Bohrprogrammen, der strategischen Lage innerhalb des Eureka-Distrikts sowie der zunehmenden Konsolidierung in der Region.

Fest steht: Nevada erlebt derzeit eine neue Investitionswelle im Goldsektor. Milliardeninvestitionen großer Produzenten, steigende Goldpreise und zunehmende M&A-Aktivitäten verändern den gesamten Distrikt. Während etablierte Gesellschaften ihre Ressourcenbasis ausbauen, rücken auch kleinere Explorationsunternehmen mit strategisch gut gelegenen Projekten stärker in den Fokus. North Peak gehört aufgrund seiner Lage zwischen i-80 Gold und McEwen Mining, der vorhandenen Infrastruktur und der aktuellen Explorationserfolge zu den Unternehmen, die von dieser Entwicklung profitieren könnten. Ob daraus langfristig eine wirtschaftlich bedeutende Lagerstätte entsteht, müssen allerdings die kommenden Bohrprogramme und eine spätere Ressourcendefinition erst noch zeigen.

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NorthPeak Resources Ltd

Land: kanadisch

ISIN: CA6614441096

https://northpeakresources.com/

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Enthaltene Werte: US58039P3055,CA6614441096,CA44955L1067