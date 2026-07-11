SpaceX bleibt eines der faszinierendsten Unternehmen unserer Zeit. Der Börsengang hat gezeigt, wie groß das Interesse der Anleger an Raumfahrt, Starlink und der Zukunftsinfrastruktur im All ist. Doch nach dem anfänglichen Kurssprung ist die Euphorie spürbar abgeklungen. Die Notierung ist zeitweise unter die Marke von 150 Dollar gefallen. • Der erste IPO-Hype ist vorbei, nun rückt die fundamentale Bewertung in den Fokus.• Junge Börsenwerte müssen sich nach dem Start erst im harten Kapitalmarktalltag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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