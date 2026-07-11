Das Whoop ist bei Sport-Influencer:innen und Profis beliebt, allerdings an ein teures Abomodell gekoppelt. Mit dem Fitbit Air hat Google eine Alternative für unter 100 Euro im Angebot. Kann das Armband mithalten? Wir haben es angelegt. Mit fast 40 Jahren kickt die Midlife-Crisis hart. Zum Glück muss mittlerweile kein neuer Sportwagen mehr her, um seinem Lebenswandel Ausdruck zu verleihen. Heutzutage betreiben Frau und Mann Ausdauersport. Ich selbst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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