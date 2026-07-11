Western Digital Corp. - WDC: Swingtrade bis Anfang August gleich am Montag starten?!

HDD-Boom ohne Ende!?!

Breakout-Setup bei WDC! Volle Auftragsbücher, steigende Preise & Fokussierung auf Festplatten! Kursziel: Allzeithoch bei 800 USD!

Western Digital Corp. (WDC) - US9581021055

Rückblick: Mit einem Plus von 197 Prozent hätten Besitzer der Western-Digital-Aktie im vergangenen Halbjahr vom Nachfrage-Boom nach Speichermedien profitieren können. Nach dem Allzeithoch vom 18. Juni bei 800 USD stabilisiert sich das Wertpapier in Höhe des 20-Tagedurchschnitts. Etwas oberhalb der 600-USD-Linie formiert sich eine Widerstandslinie, die Trader im Auge behalten sollten.

Western-Digital-Aktie: Chart vom 10.07.2026, Kürzel: WDC Kurs: 582.59 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Das Überschreiten dieser Markierung wäre ein deutliches Kaufsignal. Als Kursziel haben wir das zuvor genannte Allzeithoch eingezeichnet.

Mögliches bärisches Szenario

Die Volatitlität im Tech-Sektor ist hoch, sodass jederzeit mit Rückschlägen gerechnet werden sollten. Im längerfristigen Chart wird zudem der steile Anstieg der WDC-Aktie seit Mitte 2025 deutlich. Gewinnmitnahmen auf breiter Front sind somit gut möglich. Ein Absicherung unter den letzten beiden Tageskerzen wäre durchaus sinnvoll.

Meinung

Western Digital, aus dem kalifornischen San José, entwickelt und produziert Festplatten (HDDs) sowie Datenspeicherlösungen für Rechenzentren und Cloud-Anbieter und hat sich nach der Abspaltung des Flash-Speichergeschäfts auf HDDs konzentriert. Das Unternehmen profitiert von der stark steigenden Nachfrage großer Cloud-Anbieter nach Speicherkapazitäten für KI-Anwendungen. Die Produktionskapazitäten für Festplatten sind bereits bis Ende 2026 vollständig ausgebucht, teilweise bestehen Lieferverträge sogar bis 2028. Dadurch verfügt Western Digital über eine hohe Preissetzungsmacht, die durchschnittlichen Verkaufspreise sind seit September 2025 um rund 46 Prozent gestiegen. Im jüngsten Quartal lieferte das Unternehmen 215 Exabyte Speicherkapazität aus, wobei das Cloud-Geschäft rund 89 Prozent des Umsatzes ausmachte. Gleichzeitig stärkt Western Digital seine Bilanz durch den weiteren Abbau von Schulden und fokussiert sich vollständig auf das margenstarke Festplattengeschäft.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 200.81 Milliarden USD

Meine Meinung zu WDC ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/die-western-digital-aktie-bleibt-vom-speicherbedarf-grosser-cloud-anbieter/69742781

Veröffentlichungsdatum: 11.07.2026

Autor: Thomas Canali

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