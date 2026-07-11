New York - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat mit Jürgen Klopp nach eigenen Angaben eine grundsätzliche Einigung über ein Engagement als Nationaltrainer erzielt.
"DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke haben gestern in New York ein erstes intensives Gespräch mit Jürgen Klopp zur möglichen Übernahme des Amtes des Bundestrainers geführt", hieß es in einer am Samstag veröffentlichten Mitteilung. "Bei dem konstruktiven Austausch wurde eine Verständigung über wesentliche Eckpunkte eines potenziellen Vertrages erzielt." Die Gespräche sollen in der kommenden Woche fortgesetzt werden.
Beide Seiten seien zuversichtlich, dass die Verhandlungen - vorbehaltlich einer Einigung mit Klopps derzeitigem Arbeitgeber Red Bull - letztlich erfolgreich abgeschlossen werden könnten. Ein möglicher Vertrag müsse aber final in einer gemeinsamen Sitzung von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der DFB GmbH und Co. KG beschlossen werden, hieß es.
"DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke haben gestern in New York ein erstes intensives Gespräch mit Jürgen Klopp zur möglichen Übernahme des Amtes des Bundestrainers geführt", hieß es in einer am Samstag veröffentlichten Mitteilung. "Bei dem konstruktiven Austausch wurde eine Verständigung über wesentliche Eckpunkte eines potenziellen Vertrages erzielt." Die Gespräche sollen in der kommenden Woche fortgesetzt werden.
Beide Seiten seien zuversichtlich, dass die Verhandlungen - vorbehaltlich einer Einigung mit Klopps derzeitigem Arbeitgeber Red Bull - letztlich erfolgreich abgeschlossen werden könnten. Ein möglicher Vertrag müsse aber final in einer gemeinsamen Sitzung von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der DFB GmbH und Co. KG beschlossen werden, hieß es.
© 2026 dts Nachrichtenagentur