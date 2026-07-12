Miami - Bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat England das Viertelfinale gegen Norwegen nach Verlängerung mit 2:1 gewonnen. Nach 90 Minuten stand es 1:1:



Die erste Halbzeit begann äußerst zäh, erst in den letzten zehn Minuten nahm die Partie Fahrt auf: Andreas Schjelderup brachte Norwegen in der 36. Minute mit einem sehenswerten Linksschuss in Führung. In der zweiten Minute nach Nachspielzeit gelang Jude Bellingham der Ausgleich für England, als er nach einer starken Einzelaktion im Strafraum traf. Kurz darauf bediente Bellingham dann auch noch Kane, der den Ball sehenswert ins norwegische Tor brachte, aber im Abseits stand.



In der zweiten Halbzeit dominierte Norwegen das Spielgeschehen und hatte mehrere Chancen, erneut in Führung zu gehen. Ajer traf nach einer Ecke die Latte, und auch Haaland sorgte mit einem Kopfball für Gefahr. England hingegen fand nur selten den Weg in den norwegischen Strafraum und blieb in der Offensive weitgehend harmlos.



In der Verlängerung konnte wieder Jude Bellingham abstauben, und das gleich zu Beginn: In der 93. Minute versuchte es sein Teamkollege Rogers aus 25 Metern mit einem langen Ball, den Norwegens Keeper Nyland zwar noch parieren konnte, aber nach vorne abprallen ließ - Bellingham setzte nach.



Damit trifft England am Mittwoch im Halbfinale von Atlanta auf den Gewinner der Partie Argentinien-Schweiz, die später am Abend ausgetragen wird.





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