Kiew - Nach erneuten schweren russischen Angriffen auf die ukrainische Hauptstadt warnt Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko eindringlich vor einer weiteren Eskalation und fordert zusätzliche Luftverteidigung.
"Ich habe so etwas als Bürgermeister von Kiew seit Kriegsbeginn noch nicht erlebt: Die Angriffe mit russischen ballistischen Raketen sind schlimmer als je zuvor", sagte Klitschko der "Bild am Sonntag". Er machte den russischen Präsidenten Wladimir Putin für die Eskalation verantwortlich.
Putin stehe aufgrund der ukrainischen Stärke so unter Druck, dass er jetzt offenbar Kiew kaputt bomben wolle, bevor der Winter beginne, so Klitschko weiter. Zugleich appellierte er an die westlichen Partner der Ukraine, die Luftverteidigung weiter zu verstärken. "Wir brauchen dringend weitere Patriot-Abwehrraketen von unseren Partnern, auch aus Deutschland, damit wir diese Angriffe besser abwehren können."
"Ich habe so etwas als Bürgermeister von Kiew seit Kriegsbeginn noch nicht erlebt: Die Angriffe mit russischen ballistischen Raketen sind schlimmer als je zuvor", sagte Klitschko der "Bild am Sonntag". Er machte den russischen Präsidenten Wladimir Putin für die Eskalation verantwortlich.
Putin stehe aufgrund der ukrainischen Stärke so unter Druck, dass er jetzt offenbar Kiew kaputt bomben wolle, bevor der Winter beginne, so Klitschko weiter. Zugleich appellierte er an die westlichen Partner der Ukraine, die Luftverteidigung weiter zu verstärken. "Wir brauchen dringend weitere Patriot-Abwehrraketen von unseren Partnern, auch aus Deutschland, damit wir diese Angriffe besser abwehren können."
© 2026 dts Nachrichtenagentur