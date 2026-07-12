Canamera erweitert Seltene-Erden-Entdeckung in Turvolândia mit drei neuen bohrbestätigten Zielgebieten in Brasilien

Anzeige / Werbung

Neue Analyseergebnisse unterstreichen das Potenzial des Ionenadsorptions-Tonprojekts, während sich hochgradige Mineralisierung über mehrere Zielgebiete hinweg bestätigt.

Canamera Energy Metals (ISIN: CA13711A1003) hat die bekannte Ausdehnung seines Seltene-Erden-Projekts Turvolândia in Brasilien deutlich erweitert. Nach der Bestätigung von drei weiteren bohrdefinierten Zielgebieten steigt die Zahl der identifizierten mineralisierten Zonen auf insgesamt sieben. Damit untermauert das Unternehmen das Potenzial des Projekts, sich zu einem bedeutenden Seltene-Erden-Distrikt mit ionischen Tonlagerstätten zu entwickeln.

Die jüngsten Explorationsergebnisse umfassen vielversprechende Analysewerte aus den neu identifizierten Zielgebieten Rose, Paiolinho und Miguel sowie zusätzliche Bohrungen auf dem Marita-Prospekt. Insgesamt deuten die Resultate darauf hin, dass sich die Seltene-Erden-Mineralisierung weit über die ursprünglichen Entdeckungsbereiche hinaus erstreckt und in der Tiefe weiterhin offen ist. Dies verleiht dem laufenden Explorationsprogramm des Unternehmens zusätzlichen Rückenwind.

Zu den herausragenden Ergebnissen zählt das Bohrloch TUV-AUG-070 im Zielgebiet Rose. Dort wurden über acht Meter ab zwei Metern Tiefe durchschnittlich 2.238 ppm Gesamtgehalt an Seltenen Erden (TREO) durchteuft, darunter ein besonders hochgradiger Abschnitt von drei Metern mit durchschnittlich 3.776 ppm TREO. Das Bohrloch endete innerhalb der mineralisierten Zone, was darauf hindeutet, dass sich der mineralisierte Horizont über die bislang erreichte Bohrtiefe hinaus fortsetzt. Nach Angaben des Unternehmens gehört dieses Ergebnis zu den stärksten außerhalb des Kernziels Cordis und steht im Vergleich zu einigen der bislang besten Bohrergebnisse des Projekts.

Auch die Bohrungen im Zielgebiet Marita lieferten positive Hinweise auf die Kontinuität der Mineralisierung. Drei Schneckenbohrungen durchteuften in ihren unteren Abschnitten durchgehend mineralisierte Zonen, wobei die Gehalte zum Bohrlochende hin tendenziell zunahmen. Der beste Abschnitt ergab über drei Meter durchschnittlich 1.715 ppm TREO. Alle drei Bohrungen endeten innerhalb der Mineralisierung, was darauf schließen lässt, dass weitere Bohrungen in größerer Tiefe das Ausmaß der Lagerstätte weiter definieren könnten.

Im Zielgebiet Paiolinho wurde über das gesamte Bohrprofil hinweg Mineralisierung festgestellt, darunter ein drei Meter langer Abschnitt mit durchschnittlich 1.192 ppm TREO am Bohrlochende. Im Zielgebiet Miguel erzielten die tiefsten acht Meter durchschnittlich 744 ppm TREO, wobei die Gehalte zum Ende der Bohrung zunahmen. Die letzten drei Meter lieferten 977 ppm TREO. Wie bei den anderen neu identifizierten Zielgebieten endeten auch diese Bohrungen, bevor die vermutete Basis des mineralisierten Horizonts erreicht wurde.

Die neuen Entdeckungen stammen aus einem regionalen Schneckenbohrprogramm mit 26 Bohrungen, das geophysikalische Anomalien außerhalb der bereits bekannten Zielgebiete untersuchen sollte. Dadurch konnten neben den ursprünglichen Prospekten Cordis, Linda, South und Marita nun auch die Bereiche Rose, Paiolinho, Miguel und Carvalho abgegrenzt werden. Dies erweitert die bekannte mineralisierte Fläche des Turvolândia-Projekts erheblich.

Bislang hat Canamera insgesamt 124 Schneckenbohrungen mit einer Gesamtlänge von rund 1.379 Metern abgeschlossen. Für 77 Bohrungen liegen bereits Laborergebnisse vor, während die Analyseergebnisse der verbleibenden 47 Bohrungen, darunter 20 Folgebohrungen im Zielgebiet Linda, noch ausstehen. Von den bislang ausgewerteten Bohrungen lieferten 62% mindestens eine Probe mit mehr als 750 ppm TREO, während rund ein Drittel Proben mit Gehalten von über 1.000 ppm TREO enthielt. Der bislang höchste Wert des Projekts liegt bei 6.431 ppm TREO und wurde Anfang dieses Jahres im Zielgebiet Cordis gemeldet.

Turvolândia befindet sich im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais, einer der bedeutendsten Bergbauregionen des Landes. Dort haben lateritische Verwitterungsprozesse günstige Bedingungen für ionische Tonlagerstätten mit Seltenen Erden geschaffen. Solche Lagerstätten stoßen zunehmend auf das Interesse von Investoren, da sie in bestimmten Fällen mit einfacheren und kostengünstigeren Aufbereitungsmethoden erschlossen werden können als klassische Hartgesteinslagerstätten. Vor dem Hintergrund der Bemühungen westlicher Staaten und Industrieunternehmen, ihre Lieferketten für kritische Rohstoffe unabhängiger von China zu gestalten, gewinnen Projekte mit Potenzial zur Produktion von Magnet-Seltenen-Erden zunehmend an strategischer Bedeutung.

Für Canamera liefern die jüngsten Ergebnisse weitere Hinweise darauf, dass sich Turvolândia zu einem umfangreichen Explorationsprojekt mit mehreren mineralisierten Zentren entwickeln könnte und nicht lediglich zu einer einzelnen Lagerstätte. Die wachsende Zahl bohrbestätigter Zielgebiete erweitert das Explorationspotenzial erheblich und eröffnet mehrere Möglichkeiten für die zukünftige Ressourcendefinition. Zusätzlich könnten erhöhte Anteile an Magnet-Seltenen-Erden - darunter Neodym, Praseodym, Dysprosium und Terbium, die unter anderem in Elektrofahrzeugen, Windkraftanlagen und moderner Elektronik eingesetzt werden - die langfristige strategische Attraktivität des Projekts weiter steigern.

Obwohl die Ergebnisse vielversprechend sind, befindet sich Turvolândia weiterhin in einer frühen Explorationsphase. Bis zur Ausweisung einer Mineralressource sind noch umfangreiche Arbeiten erforderlich. Tiefere Bohrungen werden notwendig sein, um Mächtigkeit und Kontinuität der mineralisierten Horizonte vollständig zu bestimmen. Darüber hinaus werden weitere metallurgische Untersuchungen sowie wirtschaftliche Studien darüber entscheiden, ob die Lagerstätten das Potenzial für eine kommerzielle Entwicklung besitzen.

Mit Blick auf die kommenden Monate plant Canamera, die Analyseergebnisse der noch ausstehenden 47 Bohrungen nach deren Eingang zu veröffentlichen und gleichzeitig ein tieferes Folgebohrprogramm auf den Zielgebieten Cordis, Linda, Marita, Rose und South vorzubereiten. Sollten die zukünftigen Bohrungen die bislang beobachtete großflächige Mineralisierung bestätigen, könnte Turvolândia seine Position als eines der aussichtsreichsten Projekte des Unternehmens im Bereich kritischer Rohstoffe weiter festigen und zu einem wichtigen Baustein der wachsenden, nicht von China abhängigen Lieferkette für Seltene Erden werden.

Quellen:

https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/canamera-confirms-seven-drill-defined-100000044.html

Lassen Sie sich in den Verteiler für St George Mining oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler St George Mining" oder "Nebenwerte".

Canamera Energy Metals Corp.

Land: Kanadisch

ISIN: CA13711A1003

https://canamerametals.com/

Disclaimer/Risikohinweis Canamera Energy Metals Corp

Interessenkonflikte: Mit Canamera Energy Metals Corp. existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Canamera Energy Metals Corp.. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Canamera Energy Metals Corp. können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Canamera Energy Metals Corp einsehen: https://canamerametals.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Warren Robb, PGeo (British Columbia), Vizepräsident Exploration des Unternehmens und qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Canamera Energy Metals Corp vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Canamera erweitert Seltene-Erden-Entdeckung in Turvolândia mit drei neuen bohrbestätigten Zielgebieten in Brasilien appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA13711A1003