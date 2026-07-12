Kansas City - Bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat Argentinien das Viertelfinale gegen die Schweiz nach Verlängerung mit 3:1 gewonnen. Nach 90 Minuten stand es 1:1.



Die Partie begann mit einem frühen Tor für Argentinien, als Alexis Mac Allister in der 10. Minute nach einer Ecke von Lionel Messi per Kopfball traf. Die Schweiz zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 67. Minute gelang Dan Ndoye der verdiente Ausgleich, als er nach einem Doppelpass mit Ricardo Rodriguez den Ball aus spitzem Winkel ins Tor schob.



Die zweite Halbzeit war geprägt von intensiven Zweikämpfen und taktischen Fouls, was zu mehreren Gelben Karten führte. Der Schweizer Breel Embolo sah in der 72. Minute nach einer Schwalbe Gelb-Rot, was die Eidgenossen in Unterzahl brachte. Trotz der numerischen Unterlegenheit hielt die Schweiz tapfer dagegen und rettete sich in die Verlängerung. Dort verteidigten die Schweizer leidenschaftlich, konnten den Führungstreffer durch Julian Alvarez in der 112. Minute aber nicht verhindern. Lautaro Martinez machte dann in der 120. Minute den Deckel drauf.





© 2026 dts Nachrichtenagentur