NurExone: Brücke zwischen Exosomenforschung und Wellnessmarkt

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NurExone Biologic öffnet über ihre Tochtergesellschaft Exo-Top den Zugang zum mexikanischen Wellnessmarkt. Damit rückt das Unternehmen einen Bereich in den Fokus, der zunehmend an Bedeutung gewinnt. Exosomen gelten immer stärker als vielseitige Plattformtechnologie. Sie verbinden Biotechnologie, ästhetische Medizin und Premiumkosmetik. Für NurExone entsteht damit ein zweiter Hebel neben der klassischen Entwicklung regenerativer Therapien.

Vom therapeutischen Ansatz zur dualen Plattformstrategie

NurExone Biologic Inc. entwickelt eine exosomenbasierte Plattformtechnologie für regenerative Therapien. Im Zentrum stehen Anwendungen bei akuten Rückenmarksverletzungen und Erkrankungen des zentralen Nervensystems. Das wichtigste Programm ist ExoPTEN. Dabei nutzt NurExone von MSC, also mesenchymalen Stammzellen, abgeleitete Exosomen. Diese werden mit einem firmeneigenen Molekül beladen. Das Programm bleibt klar im regulierten pharmazeutischen Entwicklungsweg verankert.

Parallel wächst ein zweites Geschäftsfeld heran. Es geht um die kommerzielle Nutzung nativer, von MSC abgeleiteter Exosomen im Wellness- und Ästhetiksektor. Dieser Bereich kann für NurExone zu einem wichtigen zusätzlichen Standbein werden. Mit der neuen Vereinbarung für Mexiko wird dieser Ansatz erstmals strukturiert und in einen konkreten Markt übertragen.

Mexiko wird zum ersten kommerziellen Sprungbrett

Über ihre Tochtergesellschaft Exo-Top Inc., welche die Bioproduktion der Exosomen in den USA übernehmen wird, hat NurExone eine verbindliche Absichtserklärung mit ExoLyra LLC geschlossen. Diese Absichtserklärung bildet die Grundlage für eine endgültige Vertriebsvereinbarung.

Im Kern geht es um die exklusive Vermarktung von Exo-Top-Exosomen in Mexiko. Der Vertrag soll innerhalb von 45 Tagen finalisiert werden. Damit entsteht der erste klar definierte kommerzielle Vertriebskanal für diese Produktklasse außerhalb der klinischen Entwicklung. Für NurExone ist das ein wichtiger Schritt aus dem Labor in einen konkreten Markt.

Die Struktur des Deals reicht über eine klassische Lieferbeziehung hinaus. ExoLyra übernimmt nicht nur den Vertrieb. Auch operative und regulatorische Aufgaben im Zielmarkt liegen beim Vertriebspartner. Damit wird der Markteintritt breiter abgesichert.

Die Vereinbarung kombiniert Exklusivität mit verbindlichen finanziellen und operativen Zusagen. Dazu gehören eine Exklusivitätsgebühr von 180.000 US-Dollar, zahlbar durch den Vertriebspartner für Mexiko, sowie mindestens 800.000 US-Dollar an zusätzlichen Mitteln für den Markteintritt. Hinzu kommt eine Mindestabnahmeverpflichtung von 20.000 Einheiten in den ersten 18 Monaten. Diese kann auf bis zu 60.000 Einheiten jährlich steigen. Die erste Exklusivität läuft über drei Jahre und kann auf bis zu zehn Jahre verlängert werden. Zusätzlich bestehen künftige Expansionsoptionen nach Brasilien und Panama. Mindestens die Hälfte der verkauften Produkte muss im mexikanischen Markt selbst vertrieben werden. Damit soll die aktive lokale Marktentwicklung vorangetrieben werden.

Eine Dualstrategie nimmt Gestalt an

Für NurExone hat diese Vereinbarung strategische Bedeutung. Das Unternehmen schafft damit erstmals einen kommerziell tragfähigen Rahmen für MSC-Exosomen außerhalb der Medikamentenentwicklung. Während therapeutische Programme wie ExoPTEN lange klinische Studien und behördliche Zulassungen benötigen, eröffnet der Mexiko-Deal einen zweiten Weg. Dieser besitzt deutlich kürzere Entwicklungs- und Umsatzzyklen. So entsteht eine klare Dualstrategie: auf der einen Seite eine hochregulierte Biotech-Pipeline, auf der anderen Seite frühe kommerzielle Anwendungen im Wellnesssegment.

Auch im Schönheitssektor wächst das Interesse an exosomenähnlichen Konzepten. Peach & Lily führte die "MiniProtein Exosome Bioactive Ampoule" ein. Das Produkt basiert auf biomimetischen Miniproteinen, die eine exosomenähnliche Zellkommunikation nachahmen sollen. Dieser Ansatz gilt als Teil einer neuen Generation der Hautpflege. Sie zielt stärker auf biologische Signalwege ab, statt nur die Hautoberfläche zu pflegen. Auch prominente Fans wie Kourtney Kardashian haben bereits Aufmerksamkeit auf diesen Trend gelenkt.

Große Zulieferer der Kosmetikindustrie bewegen sich ebenfalls in dieses Feld. Laut Personal Care Insights arbeitet Symrise mit Exolitus an pflanzlichen Exosomen für kosmetische Anwendungen. Ziel ist es, natürliche Vesikel als Träger für bioaktive Moleküle in Hautpflegeformulierungen zu nutzen. Gleichzeitig sollen nachhaltige Rohstoffquellen erschlossen werden.

Diese Entwicklungen zeigen, wie breit das Thema Exosomen inzwischen gedacht wird. Die Technologie wird nicht mehr nur als Forschungsfeld der Biotechnologie betrachtet. Sie gewinnt auch in der Körperpflegeindustrie an Gewicht.

Ein Markt mit wachsender Dynamik

Marktdaten stützen diesen Trend. Laut Precedence Research wurde der globale Markt für Exosomentherapien im Jahr 2024 auf rund 345 Millionen US-Dollar geschätzt. Bis 2034 soll er auf rund 2,3 Milliarden US-Dollar anwachsen. Das entspräche einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von etwa 21%.

Getrieben wird dieses Wachstum durch Fortschritte in der Zell- und Regenerationsforschung, bessere Herstellungsverfahren und eine steigende Zahl klinischer Studien. Gleichzeitig bildet sich in Kosmetik und medizinischem Wellness ein angrenzender, weniger regulierter Markt. Genau dieser Bereich kann zusätzliche Dynamik in das Thema bringen.

Zwischen Labor, Klinik und Schönheitsmarkt

Exosomen bewegen sich zunehmend zwischen zwei Welten. Auf der einen Seite steht die streng regulierte Medikamentenentwicklung. Auf der anderen Seite entsteht ein Wellness- und Schönheitsmarkt mit schnelleren Innovationszyklen.

Der Mexiko-Deal von NurExone liegt genau an dieser Schnittstelle. Er verbindet eine junge Biotechnologie-Plattform mit einem kommerziellen Umfeld, in dem Nachfrage, Markenwirkung und regulatorische Anforderungen stark variieren. Damit ist die Vereinbarung mehr als ein operativer Schritt. Sie wird zu einem Testfall dafür, wie sich Exosomentechnologie außerhalb des Labors skalieren lässt, während die klinische Entwicklung parallel weiterläuft. Für NurExone entsteht damit ein duales System: eine langfristige therapeutische Pipeline auf der einen Seite und frühe kommerzielle Anwendungen auf der anderen.

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NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

Land: Israel & Kanada

www.nurexone.com



Quelle

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-dr-reuter-investor-relations-nurexone-schliesst-die-luecke-zwischen-exosomenforschung-und-wellnessmarkt/5203867/

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