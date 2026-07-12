ZenaTech bringt Drohne für GPS-freie Risikozonen in Stellung

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Die ZenaTech-Tochter ZenaDrone baut ihr Verteidigungsdrohnen-Portfolio weiter aus. Im Fokus steht die IQ Sphere, eine autonome Drohne der IQ-Serie, die etwa die Größe eines Fußballs hat. Sie wurde für Dual-Use-Anwendungen entwickelt und soll künftig bei Inspektionen in der Industrie, in der öffentlichen Sicherheit und im Bereich kritischer Infrastruktureinrichtungen eingesetzt werden.

ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA), ein Anbieter von Technologielösungen mit Schwerpunkt auf KI-gestützten Drohnen, Drone-as-a-Service, Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen, meldet den Start der Prototypenentwicklung bei seiner Tochtergesellschaft ZenaDrone.

Autonomie für riskante Einsatzorte

Die neue Plattform trägt den Namen IQ Sphere. Sie wurde speziell für den Verteidigungssektor konzipiert und soll Inspektions-, Überwachungs- und Aufklärungsanwendungen sowie Remote-Interaktionen in Gebieten ohne GPS-Empfang und bei beengten Platzverhältnissen ermöglichen. Damit zielt ZenaDrone auf Einsatzfelder, in denen schnelle Daten, Übersicht und Distanz zum Risiko entscheidend sind.

Die Plattform soll Informationen in Echtzeit liefern und ein umfassendes Lagebild schaffen. Einsatzkräfte könnten dadurch bei Gebäudedurchsuchungen, Tunnelerkundungen, Schiffsdurchsuchungen und anderen risikoreichen Missionen besser geschützt werden. Auch im kommerziellen Bereich sieht das Unternehmen Anwendungsmöglichkeiten. Genannt werden die Inspektion von Pipelines und unterirdischen Versorgungsleitungen, die Sicherung kritischer Infrastruktureinrichtungen, die Inspektion untertägiger Bergwerksbetriebe sowie gefährliche Industrieeinsätze.

Echtzeitdaten statt Risiko vor Ort

Nach Einschätzung von ZenaTech-CEO Shaun Passley, Ph.D., verändern autonome Systeme die Arbeitsweise von Verteidigungskräften und Betreibern kritischer Infrastruktureinrichtungen bei besonders anspruchsvollen Aufgaben. Ob bei der Navigation in Pipelines, der Inspektion gefährlicher Infrastruktur oder Einsätzen in Umgebungen ohne GPS-Empfang: Die Nachfrage nach intelligenten Systemen wächst. Im Mittelpunkt stehen Lösungen, die Menschen aus Gefahrenzonen heraushalten und gleichzeitig Echtzeitdaten sowie Lagebilder liefern. Die IQ Sphere ergänzt damit das wachsende Portfolio autonomer Lösungen und Dual-Use-Technologien von ZenaTech, das auf Anforderungen in Verteidigung, öffentlicher Sicherheit und Wirtschaft ausgerichtet ist.

Die IQ Sphere ist etwa so groß wie ein Fußball und wiegt zwischen fünf und sechs Kilogramm. Ihr leichter, schützender kugelförmiger Rahmen ist auf Einsätze in engen und anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt. Hinzu kommt eine modulare Architektur. Sie bildet die technische Basis für den autonomen Betrieb in Bereichen, in denen GPS nicht verfügbar ist.

Kleine Drohne, breites Einsatzspektrum

Die Plattform soll Nutzern ein besseres Lagebild vermitteln und zugleich Ferninspektionen ermöglichen. Damit fügt sie sich in einen Bereich ein, in dem autonome Systeme immer stärker als Werkzeug für Sicherheit, Effizienz und operative Flexibilität auftreten. Gleichzeitig soll die IQ Sphere als Grundlage für künftige autonome und robotische Funktionen dienen.

Entwickelt wurde sie sowohl für Verteidigungszwecke als auch für zivile Dual-Use-Anwendungen. Der Anspruch: sicherer Betrieb in komplexen und gefährlichen Umgebungen. Für ZenaDrone ist die IQ Sphere damit ein weiterer Baustein in einer Produktlinie, die verschiedene Einsatzräume abdeckt und Schritt für Schritt breiter aufgestellt wird.

Mit der IQ Sphere erweitert ZenaDrone sein Angebot an autonomen Systemen der IQ-Serie. Diese befinden sich derzeit entweder noch in Entwicklung oder bereits in der Test- beziehungsweise Pilotphase. Dazu zählen die IQ Nano für Bestandsverwaltung und Sicherheit in Innenräumen, die IQ Square für Sichtlinieninspektionen im Freien, die speziell für Landvermessung entwickelte IQ Quad, die autonome Unterwasserdrohne IQ Aqua sowie die Start- und Betankungsplattform IQ Glider für Luftinspektions- und Verteidigungsanwendungen auf See.

Eine Plattformfamilie für Luft, Land und See

Diese Systeme werden gemeinsam mit der ZenaDrone 1000 und den Abfangdrohnen beziehungsweise der Verteidigungsplattform des Unternehmens zur Abwehr unbemannter Luftfahrtsysteme entwickelt. Ziel ist es, autonome Aufklärungs-, Inspektions- und Einsatzfähigkeiten in der Luft, an Land und auf See bereitzustellen.

Für Anleger ist vor allem die Breite des Ansatzes interessant. ZenaDrone setzt nicht auf ein einzelnes Drohnenmodell, sondern auf ein wachsendes Portfolio spezialisierter autonomer Plattformen. Die IQ Sphere ergänzt dieses Bild um eine Lösung für enge, gefährliche und GPS-freie Einsatzräume. Damit adressiert das Unternehmen sowohl militärische Anforderungen als auch zivile Sicherheits- und Inspektionsaufgaben.

Das Unternehmen rechnet damit, in den kommenden Wochen mit den Prototypentests der IQ Sphere zu beginnen. Über weitere Entwicklungsmeilensteine will ZenaTech zeitnah berichten. Damit rückt die neue Plattform aus der Konzeptphase in Richtung praktischer Erprobung.

ZenaTech positioniert sich als Drohnen- und Technologiekonzern

ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte autonome Drohnenplattformen spezialisiert ist. Das Unternehmen will damit Industrie, Behörden und den Verteidigungssektor transformieren. Zu den Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service-Geschäft sowie eine separate SaaS-Sparte für Unternehmen mit mehreren Softwaremarken.

ZenaTech verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Rollup-Strategie. Ziel ist die Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen wie Landvermessungen und Inspektionen. Daraus soll ein skalierbares, wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis entstehen.

Mit operativer Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien treibt ZenaTech KI-Drohnen für Landwirtschaft und Logistik sowie für ISR-, Fracht- und Counter-UAS-Anwendungen für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Zusätzlich investiert das Unternehmen in Technologien der nächsten Generation. Dazu zählen Drohnenschwärme, Quantencomputing und fortschrittliche KI-Autonomie. Über Forschungs- und Entwicklungsinitiativen will ZenaTech langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten nutzen.

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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com



Quelle:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-zenatech-tochter-zenadrone-erweitert-ihr-verteidigungsdrohnen-portfolio-mit-dem-ersten-prototypen-der-drohne-iq-sphere-fuer-autonome-inspektions-ueberwachungs-und-aufklaerungsmissionen-in-umgebungen-ohne-gps-empfang/5200936/

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