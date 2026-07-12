München (ots) -Julian Alvarez hat sich sein erstes Turnier-Tor für einen ganz besonderen Moment aufgehoben. In der Verlängerung sorgt er mit einem Traumtor zum 2:1 für die Vorentscheidung und schießt den amtierenden Weltmeister auf seiner Mission Titelverteidigung ins Halbfinale. "Wir haben heute ganz schön gelitten! Was diese Mannschaft heute geschafft hat, ist historisch", erklärt Argentiniens Trainer Lionel Scaloni. Im Halbfinale trifft sein Team auf England -Mittwoch ab 20.00 Uhr live bei MagentaTV: "Sie haben einen ganz großen Trainer und wir müssen besser spielen", äußert Scaloni auch beachtliche Wertschätzung für Thomas Tuchel. MagentaTV-Experte Mats Hummels ist von beiden Teams wenig angetan: "Jetzt haben wir zwei Mannschaften, die im Halbfinale gegeneinander spielen, wo ich sage, haut mich nicht vom Hocker mit ihrem Fußball. Eine von beiden Mannschaften wird mit 'Solala-Fußball' im Finale stehen und eine realistische Chance auf den Titel haben. Schon überraschend, dass so wenig überzeugende Performances von England und Argentinien dabei waren."Für die Schweiz endet das erfolgreichste Turnier seit 1954 auf bittere Art und Weise - auch wenn die Mannschaft von Murat Yakin nach der Gelb-Roten Karte für Breel Embolo in der 72. Minute tapfer gegen das Ausscheiden stemmt: "Wir haben Herz gezeigt und jetzt tut es mega weh, dass wir so ausscheiden. So wie wir gekämpft haben, fühlt es sich unfair an, dass wir nicht die Chance bekommen ins Elfmeterschießen zu kommen. Aber so ist der Fußball", attestiert Gregor Kobel.Nachfolgend Clips und Stimmen zum Viertelfinale Argentinien gegen Schweiz. Bei Verwendung bitte MagentaTV als Quelle angeben. Weiter geht's am Dienstag mit dem ersten Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien - ab 20.00 Uhr live bei MagentaTV. Das zweite Halbfinale zwischen England und Argentinien steht am Mittwoch ab 20.00 Uhr live bei MagentaTV auf dem Programm. Alle WM-Spiele gibt es nur bei MagentaTV live.Argentinien - Schweiz 3:1 n.V.Der Weltmeister steht erneut im Halbfinale und trifft dort auf England. Die Schweiz unterliegt in ihrem ersten WM-Viertelfinale seit 1954 mit 1:3 nach Verlängerung. Die ersten Turniertreffer von Julian Alvarez und Lautaro Martinez in der Verlängerung machen den Unterschied.Argentinien bejubelt den Einzug ins Halbfinale - Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=UVJsMUxVRkswKzBrOFc1T0pVSlExa0NEeTJWdlhiNDhtNitaTmw4V3NpYz0=Gregor Kobel, Torwart Schweiz: "Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Schon das ganze Turnier, dass wir so weit gekommen sind. Wir haben gekämpft bis zum Schluss. Wir haben Herz gezeigt und jetzt tut es mega weh, dass wir so ausscheiden."... über die Rote Karte für Embolo: "Ich habe es zu wenig gesehen. So wie wir gekämpft haben, fühlt es sich unfair an, dass wir nicht die Chance bekommen, ins Elfmeterschießen zu kommen. Aber so ist der Fußball." Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=MjQ3SFEybU0xS1RNSzYvNGoxQjMwVkFmbC9sbXU1eTVKOVU4MVI1MGprcz0=Lionel Scaloni, Trainer Argentinien: "Wir haben heute ganz schön gelitten! Wir wussten, dass die Schweiz eine ganz schwierige Mannschaft ist und uns Schwierigkeiten bereiten wird. Wir haben das Glück gehabt, dass wir es geschafft haben. Wir können besser spielen. Was diese Mannschaft heute geschafft hat, ist historisch!"... über England. "Es ist egal, dass das Halbfinale gegen England ist. Sie haben einen ganz großen Trainer und wir müssen besser spielen." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=L1A1NTNYTHVoZGtOMm1Oc2c2UWRKbDJQYmN2SGcvUVIvNW96U3F0SHcwND0=Mats Hummels mit seinem Fazit zu den Auftritten von Argentinien und auch England: "Das reicht ihnen erstmal. Jetzt haben wir zwei Mannschaften, die im Halbfinale gegeneinander spielen, wo ich sage, haut mich nicht vom Hocker mit ihrem Fußball. Eine von beiden Mannschaften wird mit 'Solala-Fußball' im Finale stehen und eine realistische Chance auf den Titel haben. Schon überraschend, dass so wenig überzeugende Performances von England und Argentinien dabei waren." Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=VDEreEcydEo1ZnFUaitESzNMTEh5Q2FpSEluK2lUQ2JtRmVNTUdrU3pNVT0=Vor der Partie schwärmt Mats Hummels in höchsten Tönen von Lionel Messi: "Er ist der beste, den ich je erlebt habe. Ich liebe es, ihn Fußball spielen zu sehen. Er hat alles, nicht nur Dribbling und Torgefahr, sondern auch er kreiert auch so viel, er sieht so viele Räume, die niemand sieht. Er hat eine Vision auf dem Platz, er sieht Räume, die sich erst auftun werden. Alles an ihm ist spektakulär." Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=ZVl1WjhjT0ZWU1V6N1dFNUs3MjB2VVRaUHhwMng4YmJuVU5pbU9Sbng5MD0=Aus der Rubrik "Buntes": Influencer-Oma Pauline Kana aka "Gangster Granny", die Großmutter von YouTuber Ross Smith, zeigt ein Banner im Arrowhead Stadium von Kansas City: "Ich habe jede Weltmeisterschaft miterlebt." Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=M2o2K0FVRllWbmxmYjBabmZ1eWo3U1pPbDVPR01zZTMxOG9wWi92VGhBaz0=Die Fußball WM 2026 komplett bei MagentaTV(alle Infos zum Programm und weitere Infos zu Inhalten gibt's auch hier: www.magenta.tv)HalbfinaleDienstag, 14.07.2026ab 20.00 Uhr: Frankreich - SpanienMittwoch, 15.07.2026ab 20.00 Uhr: England - ArgentinienPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156049/6312669