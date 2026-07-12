Washington - Der US-Senator Lindsey Graham ist tot. Er sei in der Nacht zum Samstag im Alter von 71 Jahren nach einer "plötzlichen Erkrankung" gestorben, teilte sein Büro am Sonntag mit. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt.
Graham war seit 2003 für den Bundesstaat South Carolina Mitglied des Senats und galt als enger politischer Verbündeter von US-Präsident Donald Trump. Er strebte im November eine fünfte Amtszeit an. Graham war eines der bekanntesten Mitglieder des Senats und galt als wichtige Stimme der Republikaner in Fragen der Verteidigung und internationalen Angelegenheiten.
Bereits von 1995 bis 2003 gehörte Graham zudem dem Repräsentantenhaus an. Er trat darüber hinaus 2015 erfolglos in der Vorwahl für die US-Präsidentschaft an.
Graham war seit 2003 für den Bundesstaat South Carolina Mitglied des Senats und galt als enger politischer Verbündeter von US-Präsident Donald Trump. Er strebte im November eine fünfte Amtszeit an. Graham war eines der bekanntesten Mitglieder des Senats und galt als wichtige Stimme der Republikaner in Fragen der Verteidigung und internationalen Angelegenheiten.
Bereits von 1995 bis 2003 gehörte Graham zudem dem Repräsentantenhaus an. Er trat darüber hinaus 2015 erfolglos in der Vorwahl für die US-Präsidentschaft an.
© 2026 dts Nachrichtenagentur