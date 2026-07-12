1. Inter & Co (INTR) Brasilianische Mobile Bank (Nr. 2/3 im Heimatmarkt) mit Expansion in die USA (Banklizenz in Florida, zunächst für Brasilianer). Starkes digitales Geschäftsmodell mit Krediten, Versicherungen und weiteren Finanzprodukten. Bewertung: Sehr günstig bei ca. 5-6er KGV, ~20 % Wachstum und Dividende. Aktuell stark zurückgekommen, aber Fundamentaldaten weitgehend intakt. 2. dLocal (DLO) Führender lokaler Payment-Anbieter aus Uruguay mit Präsenz in Lateinamerika, Afrika und Südostasien. Profitiert vom Wachstum großer Internetfirmen (z. B. Netflix, Gaming), die in Schwellenländern ohne Kreditkarten-Infrastruktur aktiv sind. Bewertung: 16er KGV, Netto-Cash, hohe Umsatzwachstumsraten (30-40 %). Temporär gedrückte Margen sollen sich stabilisieren. Gute Möglichkeit, in Frontier ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 investresearch.net