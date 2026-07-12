Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die hohen Kosten verteidigt, für die derzeit das Schloss Bellevue renoviert wird.
"Das Schloss Bellevue ist 250 Jahre alt und renovierungsbedürftig, weil die Tragfähigkeit der Decken zum Beispiel eingeschränkt ist", sagte er im ZDF-Sommerinterview. "Dieses Schloss kann so in dieser Form nicht länger als repräsentativer Sitz genutzt werden."
Steinmeier widersprach, dass es auch Zusatzbauten geben soll. Stattdessen gebe es einen Bau, in dem die Mitarbeiter sitzen, und der in den 90er-Jahren unter Verhältnissen eingeweiht worden sei, "die schlicht und einfach unzulässig sind". Dabei gehe es etwa um den Brandschutz. "Das darf so nicht mehr betrieben werden und das ist das kostentreibende Stück bei dem Gesamtvorhaben", so Steinmeier.
Der Bundespräsident war zuletzt in ein Übergangsquartier am Berliner Spreebogen eingezogen, während das Schloss Bellevue für etwa eine Milliarde Euro renoviert wird.
"Das Schloss Bellevue ist 250 Jahre alt und renovierungsbedürftig, weil die Tragfähigkeit der Decken zum Beispiel eingeschränkt ist", sagte er im ZDF-Sommerinterview. "Dieses Schloss kann so in dieser Form nicht länger als repräsentativer Sitz genutzt werden."
Steinmeier widersprach, dass es auch Zusatzbauten geben soll. Stattdessen gebe es einen Bau, in dem die Mitarbeiter sitzen, und der in den 90er-Jahren unter Verhältnissen eingeweiht worden sei, "die schlicht und einfach unzulässig sind". Dabei gehe es etwa um den Brandschutz. "Das darf so nicht mehr betrieben werden und das ist das kostentreibende Stück bei dem Gesamtvorhaben", so Steinmeier.
Der Bundespräsident war zuletzt in ein Übergangsquartier am Berliner Spreebogen eingezogen, während das Schloss Bellevue für etwa eine Milliarde Euro renoviert wird.
© 2026 dts Nachrichtenagentur