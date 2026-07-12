Zürich - Hochbetrieb am Flughafen Zürich: Bis zu 110'000 Passagiere sind am Samstag von Zürich aus in die Ferien geflogen. In der Schlange stehen war unvermeidlich. Die gefragtesten Sommerdestinationen sind Spanien mit Madrid, Alicante und Barcelona sowie Portugal mit Porto, wie es bei der Swiss auf Anfrage hiess. Sehr beliebt ist auch Stockholm, wo viele Reisende wohl auf erfrischende Temperaturen hoffen. Auf der Langstrecke sind Destinationen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab