Hechingen - Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß ist bei einem Verkehrsunfall in Baden-Württemberg schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich auf der B27 bei Hechingen im Zollernalbkreis, meldete die "Schwäbische Zeitung" am Sonntag.



Eine Person habe mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden müssen - dem Bericht nach handelte es sich wohl Bareiß. Er soll notoperiert worden sein und sich "in einer ernsten Lage" befinden, meldet das Blatt unter Berufung auf "gesicherte Informationen".



Zahlreiche Rettungskräfte seien am Sonntagvormittag ausgerückt, nachdem gegen 11 Uhr zwei Fahrzeuge zusammengestoßen seien, hieß es. Auf Bildern war zu sehen, wie sich ein Fahrzeug offensichtlich überschlagen hatte und am Fahrbahnrand lag. In dem anderen Fahrzeug sollen sich drei Personen befunden haben, die laut Angaben der Polizei nur leicht verletzt wurden. Die Unfallursache sei noch Gegenstand der Ermittlungen.



Bareiß soll geplant haben, am Vormittag bei einem Sommerfest in Herbertingen zusammen mit dem dortigen Bürgermeister Magnus Hoppe einen Brunnen einzuweihen und anschließend im Rahmen seiner Sommertour an den Heimattagen in Mengen teilzunehmen.



Der 51-jährige Bareiß ist seit 2005 Mitglied des Deutschen Bundestages und war von 2018 bis 2021 unter Merkel Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie sowie Beauftragter der Bundesregierung für Tourismus. Von 2020 bis 2021 war er zusätzlich Beauftragter der Bundesregierung für den Mittelstand.





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