Gaming - Ein Kleinflugzeug ist am Sonntagvormittag in Gaming abgestürzt, wobei zwei Menschen ums Leben kamen. Die Polizei teilte mit, dass der 47-jährige Pilot und eine gleichaltrige Passagierin bei dem Unglück starben. Zwei weitere Personen, eine 15-Jährige und ein 41-Jähriger, wurden demnach schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht.



Das Flugzeug des Typs Piper stürzte gegen 11 Uhr in einem schwer zugänglichen Waldgebiet in der Nähe der Ortschaft Neuhaus ab. Ein großer Rettungseinsatz mit Feuerwehr, Bergrettung, Polizei und Rettungskräften, darunter zwei Hubschrauber, war die Folge. Die Kommunikation gestaltete sich schwierig, da es vor Ort keinen Handyempfang gab und ausschließlich per Funk kommuniziert werden konnte.



Die Ursache des Absturzes ist noch unklar und soll nach Abschluss des Rettungseinsatzes untersucht werden. Die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes soll auf dem Weg zur Unfallstelle sein, um die Ermittlungen aufzunehmen. Wann und wie die zerstörte Maschine geborgen werden kann, ist derzeit noch unklar.





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