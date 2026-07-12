Die Nvidia-Aktie beendete die Handelswoche am Freitag auf Wochenhöchststand. Vom Wochentief bis zum Wochenhochpunkt legte der KI-Schwergewicht-Titel stolze +10,37% zu. Dabei bestätigte sich auch der bereits zur Wochenmitte erfolgte Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend. Die neue Handelswoche steht folglich unter einem guten Stern. Käufer übernehmen wieder Nach der vorherigen Schwächephase seit dem Junihoch hat Nvidia zur richtigen Zeit nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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