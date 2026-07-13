Berlin - DGB-Chefin Yasmin Fahimi fordert eine verpflichtende Betriebsrente aller Arbeitgeber für die Beschäftigten. Mit einem Zwei-Prozent-Pflichtbeitrag in dieser Säule wäre transparent, auf welchen Anteil aus Umlage und Kapitalrente man sich verlassen könne, sagte die Gewerkschaftsvorsitzende den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.
Fahimi kritisierte zentrale Beschlüsse der Rentenkommission zur Reform der Altersvorsorge als zu wenig konkret. Die Kommission habe sich zwar klar zu dem Ziel bekannt, eine Nettoersatzquote von 70 Prozent sicherzustellen. Offengelassen worden sei allerdings, wie das verbindlich erreicht werden solle, ohne es letztlich doch wieder dem individuellen Risiko zu überlassen.
Der derzeitige Gesamtvorschlag übertrage erneut einen Teil des Gesamtziels auf die individuelle Zusatzversorgung, wie man es aus der Vergangenheit bereits als nicht erfolgreich kenne, so die DGB-Vorsitzende. Eine verpflichtende Betriebsrente aller Arbeitgeber für die Beschäftigten wäre dagegen eine schnelle und unmittelbar wirkende Zusatzversorgung.
Fahimi kritisierte zentrale Beschlüsse der Rentenkommission zur Reform der Altersvorsorge als zu wenig konkret. Die Kommission habe sich zwar klar zu dem Ziel bekannt, eine Nettoersatzquote von 70 Prozent sicherzustellen. Offengelassen worden sei allerdings, wie das verbindlich erreicht werden solle, ohne es letztlich doch wieder dem individuellen Risiko zu überlassen.
Der derzeitige Gesamtvorschlag übertrage erneut einen Teil des Gesamtziels auf die individuelle Zusatzversorgung, wie man es aus der Vergangenheit bereits als nicht erfolgreich kenne, so die DGB-Vorsitzende. Eine verpflichtende Betriebsrente aller Arbeitgeber für die Beschäftigten wäre dagegen eine schnelle und unmittelbar wirkende Zusatzversorgung.
© 2026 dts Nachrichtenagentur