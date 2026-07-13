Gold, Silber und Bitcoin stehen derzeit unter Druck. Solche Korrekturphasen haben in der Vergangenheit häufig den Grundstein für die nächste Aufwärtsbewegung gelegt. Während kurzfristig Gewinnmitnahmen und eine vorsichtigere Geldpolitik auf die Kurse drücken, bleiben die langfristigen Treiber intakt. Rekordschulden, geopolitische Spannungen, eine hohe Nachfrage der Zentralbanken nach Gold, der wachsende industrielle Silberbedarf durch Energiewende und KI sowie die zunehmende institutionelle Akzeptanz von Bitcoin sprechen weiterhin für steigende Preise. Für ausgewählte Unternehmen aus diesen Zukunftsmärkten könnten sich dadurch attraktive Einstiegschancen eröffnen.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de