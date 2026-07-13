Von Helmuth Fuchs Moneycab: Herr Naegeli, GenTwo bringt es heute auf über 7 Milliarden USD «Assets under Service», London steht seit Oktober 2024. Wo steht GenTwo heute bezüglich der US-Expansion, welche Regionen folgen in den nächsten drei Jahren? Philippe A. Naegeli: GenTwo ist heute in über 26 Ländern aktiv, auch in UK und in den USA. In den letzten Jahren haben wir diese Märkte genau studiert und Erfahrung gesammelt, jetzt gehen wir in die Umsetzung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab