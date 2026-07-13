Die Xiaomi-Aktie setzt ihre jüngste Erholung am Montag fort. Nachdem sie bereits die vergangenen beiden Wochen mit einem Plus abgeschlossen hatte, behalten die Bullen auch zum Start in die neue Handelswoche die Oberhand. Eine Rolle könnten dabei der laufende Stellenabbau spielen.Bereits seit März kürze das Unternehmen sukzessive Stellen, wie das chinesische Wirtschaftsmedium Caixin berichtete. Betroffen seien davon das Smartphone-Geschäft, die Automobilsparte, der Internetbereich sowie die internationale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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