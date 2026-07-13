St. Gallen - Zum Jahreswechsel 2026 sind zahlreiche gesetzliche Änderungen in Kraft getreten, von Transparenzvorgaben für Unternehmen über neue Fristen bei Baumängeln bis hin zu Anpassungen beim Mehrwertsteuer-Saldosteuersatz. Eigentümer selbst bewohnter Immobilien sollten die Abschaffung des Eigenmietwerts beachten, und der automatische Informationsaustausch (AIA) wird auf Kryptowährungen ausgeweitet. Das neue Transparenzgesetz enthält Strafbestimmungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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