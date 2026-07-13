Zürich - Der US-Dollar hat im Vergleich zum Freitagabend und begleitend zu neuen Eskalationen im Nahen Osten etwas angezogen. Das Währungspaar EUR/USD liegt derzeit bei 1,1402, am Freitagabend waren es noch 1,1416. Gegenüber dem Franken hat sich der Dollar gleichzeitig auf 0,8097 von 0,8085 verteuert. Am Freitagmittag war er noch für 0,8048 zu haben. Das Euro/Franken-Paar zeigt sich bei 0,9232 praktisch unverändert. Momentan stünden die Aussichten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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