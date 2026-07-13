Washington - Der langjährige republikanische Senator Lindsey Graham ist tot. Er sei am Samstagabend nach «kurzer und schwerer Krankheit» gestorben, war auf seinen Profilen auf X und Facebook in einer Mitteilung seines Büros zu lesen. Er verstarb nur zwei Tage nach seinem 71. Geburtstag. Graham vertrat seit 2003 den US-Bundesstaat South Carolina. Er galt als erfahrener Aussenpolitiker und enger Vertrauter von US-Präsident Donald Trump. Zuletzt sprach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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