Emittent: SMAG Mobile Antenna Masts AG
ISIN: DE000A42FR12
WKN: A42FR1
Kuerzel: 1SMA
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|08:26
|Smag Mobile Antenna Masts: Das müssen Anleger zum heutigen Börsendebüt wissen
|Nachdem jüngst der Rüstungshersteller KNDS seinen Börsengang abgesagt hatte, steht zum Wochenstart das Börsendebüt der SMAG Mobile Antenna Masts AG auf der Agenda. Dabei handelt es sich um den fünften...
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|07:51
|XETR IPO 1SMA: START OPENING-AUCTION-CALL: 09:00
|Emittent: SMAG Mobile Antenna Masts AG
ISIN: DE000A42FR12
WKN: A42FR1
Kuerzel: 1SMA
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|00:02
|XETR NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 13.07.2026
|Das Instrument 1SMA DE000A42FR12 SMAG MOB.ANT.MASTS INH ON EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 13.07.2026: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument 1SMA DE000A42FR12...
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|00:01
|XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON 13.07.2026
|The following instruments on XETRA do have their first trading 13.07.2026 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 13.07.2026
Aktien
1 CY0201461213 Pelican Aqua Holding...
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|Do
|SMAG legt IPO-Preis auf 46 Euro je Aktie fest
|Der Verteidigungsausrüster SMAG Mobile Antenna Masts AG hat den endgültigen Preis für seinen Börsengang auf 46,00 Euro je Aktie festgelegt. Das ist der untere Rand der zuvor genannten Spanne von 46...
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|SMAG MOBILE ANTENNA MASTS AG
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