The following instruments on XETRA do have their first trading 13.07.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 13.07.2026
Aktien
1 CY0201461213 Pelican Aqua Holding PLC
2 US7665511058 Rigaku Holdings Corp. ADR
3 CA09370B1085 Blockchain Venture Capital Inc.
4 US08862L3015 Beyond Air Inc.
5 AU0000478117 Ceryvyn Therapeutics Ltd.
6 CA38141A6025 Goldgroup Mining Inc.
7 US5020746021 LM Funding America Inc.
8 GG00BQ0H1P47 Taylor Maritime Ltd.
9 DE000A42FR12 SMAG Mobile Antenna Masts AG
Anleihen/ETF/ETP
1 USU9118RAXXX United States Steel Corp.
2 USU9118RAXXX United States Steel Corp.
3 FR0014019XXX Agence Française de Développement
4 XS3433787XXX MBH Bank Nyrt.
5 USN7163RBXXX Prosus N.V.
6 USN7163RBXXX Prosus N.V.
7 US00440KAXXX Accenture Capital Inc.
8 US00440KAXXX Accenture Capital Inc.
9 XS3440163XXX International Finance Corp.
10 XS3437347XXX Korea, Republik
11 CH1572819XXX Novo-Nordisk AS
12 DE000A460XXX reconcept GmbH
13 US00440KAXXX Accenture Capital Inc.
14 US00440KAXXX Accenture Capital Inc.
15 XS3436174XXX Cirsa Finance International S.à.r.l.
16 XS3435704XXX Jefferies Financial Group Inc.
17 XS3437347XXX Korea, Republik
18 XS3441768XXX National Grid North America Inc.
19 XS3441767XXX National Grid North America Inc.
20 US78017DAXXX Royal Bank of Canada
21 US78017DAXXX Royal Bank of Canada
22 EU000A4EXXXX Europäische Union
23 DE000NWB0XXX NRW.BANK
24 DE000A383XXX Stadtsparkasse Düsseldorf
25 DE000A383XXX Stadtsparkasse Düsseldorf
26 DE000A383XXX Stadtsparkasse Düsseldorf
27 US91282CQXXX United States of America
28 IE000LRDPXXX Xtrackers Global Corporate Bond UCITS ETF - 1C
29 IE000EUY9XXX Xtrackers Global Corporate Bond UCITS ETF - 2C
30 IE000DT6MXXX Xtrackers Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF - 1C
31 IE000AGH5XXX Xtrackers Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF - 2C
32 IE00064N5XXX Xtrackers Eurozone Government Bond 1-10 UCITS ETF - 1C
33 XS3388189XXX Leverage Shares 3x Long SpaceX ETP
34 XS3430765XXX Leverage Shares -3x Short SpaceX ETP
35 XS3430765XXX IncomeShares SpaceX (SPCX) Options ETP
36 XS3430764XXX IncomeShares Memory (DRAM) Options ETP
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 13.07.2026
Aktien
1 CY0201461213 Pelican Aqua Holding PLC
2 US7665511058 Rigaku Holdings Corp. ADR
3 CA09370B1085 Blockchain Venture Capital Inc.
4 US08862L3015 Beyond Air Inc.
5 AU0000478117 Ceryvyn Therapeutics Ltd.
6 CA38141A6025 Goldgroup Mining Inc.
7 US5020746021 LM Funding America Inc.
8 GG00BQ0H1P47 Taylor Maritime Ltd.
9 DE000A42FR12 SMAG Mobile Antenna Masts AG
Anleihen/ETF/ETP
1 USU9118RAXXX United States Steel Corp.
2 USU9118RAXXX United States Steel Corp.
3 FR0014019XXX Agence Française de Développement
4 XS3433787XXX MBH Bank Nyrt.
5 USN7163RBXXX Prosus N.V.
6 USN7163RBXXX Prosus N.V.
7 US00440KAXXX Accenture Capital Inc.
8 US00440KAXXX Accenture Capital Inc.
9 XS3440163XXX International Finance Corp.
10 XS3437347XXX Korea, Republik
11 CH1572819XXX Novo-Nordisk AS
12 DE000A460XXX reconcept GmbH
13 US00440KAXXX Accenture Capital Inc.
14 US00440KAXXX Accenture Capital Inc.
15 XS3436174XXX Cirsa Finance International S.à.r.l.
16 XS3435704XXX Jefferies Financial Group Inc.
17 XS3437347XXX Korea, Republik
18 XS3441768XXX National Grid North America Inc.
19 XS3441767XXX National Grid North America Inc.
20 US78017DAXXX Royal Bank of Canada
21 US78017DAXXX Royal Bank of Canada
22 EU000A4EXXXX Europäische Union
23 DE000NWB0XXX NRW.BANK
24 DE000A383XXX Stadtsparkasse Düsseldorf
25 DE000A383XXX Stadtsparkasse Düsseldorf
26 DE000A383XXX Stadtsparkasse Düsseldorf
27 US91282CQXXX United States of America
28 IE000LRDPXXX Xtrackers Global Corporate Bond UCITS ETF - 1C
29 IE000EUY9XXX Xtrackers Global Corporate Bond UCITS ETF - 2C
30 IE000DT6MXXX Xtrackers Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF - 1C
31 IE000AGH5XXX Xtrackers Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF - 2C
32 IE00064N5XXX Xtrackers Eurozone Government Bond 1-10 UCITS ETF - 1C
33 XS3388189XXX Leverage Shares 3x Long SpaceX ETP
34 XS3430765XXX Leverage Shares -3x Short SpaceX ETP
35 XS3430765XXX IncomeShares SpaceX (SPCX) Options ETP
36 XS3430764XXX IncomeShares Memory (DRAM) Options ETP
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