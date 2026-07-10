The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 10.07.2026.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 10.07.2026
.
ISIN Name
AU000000OPT2 OPTHEA LTD
CA38141A4046 GOLDGROUP MINING INC.
DE000A0HMWM7 PSI SOFTWARE SE NA ON.ZV.
EE3100016965 AS EKSPRESS GRUPP EO 0,60
GG00BWZ6KJ56 TAYLOR MARITIME LTD.
NO0013699XXX LR HEALTH 25/UND. INT
NO0013736XXX LR HEALTH 26/UND. INT
NO0013742XXX FERTIBERIA C 26/31 FLR 2
US08862L2025 BEYOND AIR INC. O.N.
US2053061030 TRUBRIDGE INC.
US5020745031 LM FNDG. AMER. DL-,001
US68622D2053 ORIGIN MATERIALS O.N.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 10.07.2026
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ISIN Name
AU000000OPT2 OPTHEA LTD
CA38141A4046 GOLDGROUP MINING INC.
DE000A0HMWM7 PSI SOFTWARE SE NA ON.ZV.
EE3100016965 AS EKSPRESS GRUPP EO 0,60
GG00BWZ6KJ56 TAYLOR MARITIME LTD.
NO0013699XXX LR HEALTH 25/UND. INT
NO0013736XXX LR HEALTH 26/UND. INT
NO0013742XXX FERTIBERIA C 26/31 FLR 2
US08862L2025 BEYOND AIR INC. O.N.
US2053061030 TRUBRIDGE INC.
US5020745031 LM FNDG. AMER. DL-,001
US68622D2053 ORIGIN MATERIALS O.N.
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