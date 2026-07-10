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WKN: A0MNR0 | ISIN: EE3100016965 | Ticker-Symbol: DYC
Frankfurt
09.07.26 | 08:01
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BEYOND AIR
BEYOND AIR INC Chart 1 Jahr
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BEYOND AIR INC0,410-4,07 %
CERYVYN THERAPEUTICS LIMITED0,0070,00 %
EKSPRESS GRUPP AS1,1950,00 %
GOLDGROUP MINING INC0,910-2,15 %
LM FUNDING AMERICA INC0,132+3,76 %
ORIGIN MATERIALS INC0,0930,00 %
TAYLOR MARITIME LIMITED0,660+2,33 %
TRUBRIDGE INC22,8000,00 %
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