Sydney - Der neuseeländische Schauspieler Sam Neill ist tot. Er starb am Montag in Sydney im Alter von 78 Jahren, wie seine Familie mitteilte. Sein Tod kam demnach "plötzlich und unerwartet". Bis zuletzt hatte der Schauspieler mit einer Krebserkrankung gekämpft.
Neill wurde vor allem mit seiner Hauptrolle in "Jurassic Park" im Jahr 1993 bekannt. Er spielte auch in den Fortsetzungen "Jurassic Park III" (2001) sowie "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" (2022) mit. Bekanntheit erlangte er aber auch für seine Rollen in mehreren Horrorfilmen, unter anderem in "Omen III" (1980), "Possession" (1981), "Die Mächte des Wahnsinns" (1994) sowie "Event Horizon" (1997).
Abgesehen vom Kino war Neill auch in zahlreichen Fernsehserien in Gast- und wiederkehrenden Rollen zu sehen. Im Laufe seiner Karriere wurde er dreimal für den Golden Globe und zweimal für den Primetime Emmy Award nominiert.
Neill wurde vor allem mit seiner Hauptrolle in "Jurassic Park" im Jahr 1993 bekannt. Er spielte auch in den Fortsetzungen "Jurassic Park III" (2001) sowie "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" (2022) mit. Bekanntheit erlangte er aber auch für seine Rollen in mehreren Horrorfilmen, unter anderem in "Omen III" (1980), "Possession" (1981), "Die Mächte des Wahnsinns" (1994) sowie "Event Horizon" (1997).
Abgesehen vom Kino war Neill auch in zahlreichen Fernsehserien in Gast- und wiederkehrenden Rollen zu sehen. Im Laufe seiner Karriere wurde er dreimal für den Golden Globe und zweimal für den Primetime Emmy Award nominiert.
© 2026 dts Nachrichtenagentur