Im schwachen Gesamtmarkt dominieren auch bei der Aktie von Bayer zum Start in die neue Handelswoche die roten Vorzeichen. Indes haben zwei der weltweit führenden Rating-Agenturen den DAX-Wert nach einem Deal zur Verbesserung der Kapitalstruktur genauer unter die Lupe genommen und ihre Einschätzungen zum Teil angepasst.Moody's hat den Ausblick für Bayer von "negativ" auf "stabil" angehoben und auf "BAA2" (mittlere Bonität) belassen."Die Stabilisierung des Ausblicks spiegelt eine deutliche Verringerung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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