Frauenfeld/Wetzikon - Thurmed will sich strategisch am Spital Wetzikon beteiligen, das wegen seiner finanziellen Schieflage immer wieder in den Schlagzeilen ist. Dies teilte die Dachorganisation der Thurgauer Spitäler am Montag mit. Thurmed habe dem GZO Spital Wetzikon und seinen Eigentümergemeinden ein entsprechendes Angebot überreicht, heisst es im Communiqué. Damit werde eine Besserstellung der Gläubiger der GZO ermöglicht. Über die Höhe des geplanten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab