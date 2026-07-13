Zürich - Die Angebotsmieten in der Schweiz sind im Juni insgesamt weiter leicht gestiegen. In einzelnen Kantonen und Städten war die Entwicklung aber deutlich dynamischer. Im Monatsvergleich legten die in Inseraten ausgeschriebenen Mieten schweizweit um 0,3 Prozent zu, womit der entsprechende Index auf 134,0 Punkte stieg. Auf Jahressicht beträgt der Anstieg der Angebotsmieten damit wie bereits im Mai 2,5 Prozent, wie Homegate am Montag mitteilte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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