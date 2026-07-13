Zürich - Die Zahl der arbeitslosen Bankangestellten steigt stetig an, derweil sich das Stellenangebot der Banken auf tiefem Niveau bewegt. Schweizweit waren im Juni bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren 4474 Personen als arbeitslos gemeldet, die zuletzt bei einer Bank gearbeitet hatten. Damit bewegt sich die Zahl der arbeitslosen Banker auf Rekordhoch - alleine seit Mai ist der Wert um 1,4 Prozent gestiegen. Und innert des letzten Jahres ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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